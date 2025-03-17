Врач пояснила, почему нельзя лечить грипп антибиотиками

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Грипп и ОРВИ нельзя лечить антибиотиками. Об этом рассказала заведующая отделением клинической фармакологии РКБ Татарстана Альбина Звегинцева.
«Грипп и ОРЗ вызываются вирусами, а антибиотики эффективны исключительно против бактерий. Их необоснованное применение при вирусных инфекциях бесполезно. Что будет, если пить антибиотики без надобности? Проблемы с кишечником, возможна сыпь, тошнота, слабость, тяжелые аллергические реакции, токсическое поражение печени, почек», — рассказала Звегинцева в беседе с «Татар-информ».
При этом она подчеркнула, что антибиотики не будут работать, когда они действительно будут необходимы, так как бактерии в организме к ним уже привыкнут.
В случае вирусного заболевания врач посоветовала соблюдать постельный режим, пить много жидкости и принимать жаропонижающие препараты, если температура поднимается выше 38,5°C.
По словам Звегинцевой, грипп и ОРВИ проходят самостоятельно за 5-7 дней, однако к вирусной инфекции может присоединиться бактериальное воспаление. В случае, если состояние внезапно ухудшается на 4-7 день болезни, то необходимо срочно обратиться к врачу.
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Элина Позднякова