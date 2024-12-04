Врач развеяла мифы о противозачаточных

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Прием противозачаточных средств на сегодняшний день является вполне безопасным, угроза инфарктов и инсультов — миф. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева. По ее словам, такие побочные эффекты могли возникать в старых препаратах из-за высокой дозы содержания эстрогена.
«Те дозы эстрогена повышали свертываемость крови и приводили к образованию тромбов», — уточнила медик в беседе с RuNews24.ru.Врач подчеркнула, что наука не стоит на месте и сейчас эстроген в противозачаточных средствах содержится в других формах и с минимальными дозами, что делает их вполне безопасными и одним из самых популярных методов семейного планирования.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала текущего года родились 661 двойня и восемь троен. Сохранить здоровье матерей и малышей помогает эффективная региональная система родовспоможения, отмечала пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
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