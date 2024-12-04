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Врач развеяла мифы о противозачаточных

Терапевт Леонтьева: прием противозачаточных сегодня является безопасным
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Прием противозачаточных средств на сегодняшний день является вполне безопасным, угроза инфарктов и инсультов — миф. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева. По ее словам, такие побочные эффекты могли возникать в старых препаратах из-за высокой дозы содержания эстрогена.
«Те дозы эстрогена повышали свертываемость крови и приводили к образованию тромбов», — уточнила медик в беседе с RuNews24.ru.
Врач подчеркнула, что наука не стоит на месте и сейчас эстроген в противозачаточных средствах содержится в других формах и с минимальными дозами, что делает их вполне безопасными и одним из самых популярных методов семейного планирования.



Ранее сообщалось, что в Московской области с начала текущего года родились 661 двойня и восемь троен. Сохранить здоровье матерей и малышей помогает эффективная региональная система родовспоможения, отмечала пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.

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#врач
#служба
Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса
04 декабря 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства вернули трёхлетнему мальчику способность говорить, утраченную в результате заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В НИКИ детства поступил на лечение ребёнок, у которого отсутствовала речь. До девяти месяцев он развивался в соответствии с возрастом, произносил отдельные слова. Родители заметили, что после перенесенной коронавирусной инфекции сын перестал разговаривать. Проведенная диагностика подтвердила последствия COVID-19 и задержку речевого развития.
«Мы назначили ребенку биорезонансную терапию. Провели первичный сеанс, обучили родителей и выдали прибор БРТ для лечения в домашних условиях. Контрольное тестирование через неделю показало положительную динамику: ребёнок начал повторять слова и односложные предложения. Стал проявлять активность в игре с другими детьми, чего раньше не было. Мы продолжили биорезонансную терапию», – рассказала главный внештатный детский рефлексотерапевт Минздрава Подмосковья, врач-рефлексотерапевт Наталия Отдельнова.
За следующую неделю у мальчика расширился список повторяемых слов, появились зачатки диалога. Ребёнок начал повторять движения за героями мультфильмов. Через месяц биорезонансной терапии он стал активно общаться с окружающими и сверстниками, называть животных, выражать эмоции словами, самостоятельно одеваться, есть и ходить в туалет.

Сейчас он посещает детсад и продолжает развиваться соответственно возрасту под наблюдением специалистов НИКИ детства.

Дети с нарушением речи и расстройством аутистического спектра могут пройти лечение в НИКИ детства по направлению врача. Помощь оказывается бесплатно по полису ОМС. Всю информацию можно получить по телефону: 7 (498) 699-53-10.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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#ники детства
#коронавирус
#covid-19
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«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику
04 декабря 2024, 12:41

Фото: iStock / Prostock-Studio

Истерика – то состояние, которое нужно постараться как можно быстрее прекратить, заявили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там рассказали о психологической помощи пострадавшим, в том числе о том, как вести себя с впавшим в истерику человеком.
«В отличие от слёз, истерика – это состояние, которое необходимо постараться прекратить. В этом состоянии человек теряет много физических и психологических сил. Прежде всего, нужно удалить зрителей, создать спокойную обстановку. Останьтесь с пострадавшим наедине, если это не опасно для вас», – порекомендовали в ведомстве.
Далее следует неожиданно совершить действие, которое может сильно удивить. Например, можно уронить стул, громко хлопнуть в ладоши, крикнуть.
«Сядьте рядом, держите человека за руку, поглаживайте его по спине. После того, как истерика пойдёт на спад, следует говорить с пострадавшим короткими фразами, уверенным, но доброжелательным тоном», – добавили в ведомстве.
Существуют и недопустимые при истерике действия.
«Нельзя объяснять человеку, что он не прав и надо взять себя в руки. Не стоит уговаривать его успокоиться и рассказывать, как прекрасна жизнь. Кроме того, недопустимо оскорблять находящегося в состоянии истерики человека и пытаться удерживать его силой», – отметили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что после истерики обычно наступает упадок сил. Поэтому нужно дать человеку отдохнуть.

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#помощь
#мособлпожспас
#пострадавший
#психология
#подмосковье
#московская область
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В Центре материнства и детства в Раменском родился 25-тысячный младенец
04 декабря 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Центра материнства и детства Раменской больницы помогли появится на свет 25-тысячному младенцу. Как рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, девочка весом 3760 г и ростом 53 см – первенец молодых родителей. Роды были естественными.
«В центре работают квалифицированные специалисты. За семь лет его существования они успешно приняли 25 тыс. родов – как естественные, без патологий, так и осложнённые. В центре есть реанимация для недоношенных детей и новорождённых, нуждающихся в экстренной помощи», – рассказал заведующий Центром материнства и детства Раменской больницы Борис Марченко.
Мама и малышка чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», с информацией о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Подмосковье работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно позвонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов.

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#подмосковье
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#минздрав мо
#здравоохранение
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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с неизвестным вирусом в Конго
04 декабря 2024, 12:06

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Роспотребнадзор пристально следит за развитием ситуации с заражением неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго. По данным местных властей, жертвами заболевания стали уже более 140 человек.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В сети учреждений Роспотребнадзора создана специальная лабораторная база, функционируют референс-центры ведущих научных организаций, наготове штат подготовленных специалистов. Это позволяет своевременно выявлять риски и принимать необходимые меры реагирования. Работает система тщательного контроля за пассажирами, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Неизвестное заболевание было выявлено в провинции Кванго в ДР Конго. Симптомы заражения вирусом схожи с проявлениями гриппа. Люди жалуются на высокую температуру и сильные головные боли. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями и медиками африканской республики работает над изучением новой болезни.

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В Подмосковье с начала года родилось более 660 двоен и восемь троен
04 декабря 2024, 10:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

661 двойня и восемь троен появилось на свет в Московской области с начала текущего года, сохранить здоровье матерей и малышей помогает эффективная региональная система родовспоможения, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В регионе для ведения беременности и родов созданы комфортные условия. В наших роддомах и перинатальных центра работают высококвалифицированные специалисты. Кроме того, медучреждения оснащены всем необходимым медоборудованием. Женщинам доступны также телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, проводятся занятия в школах будущих мам и многое другое», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве отметили, что будущим мамам доступны разные виды родов, включая вертикальные, мягкие, партнёрские или в сопровождении доулы.

Подробная информация о региональной системе родовспоможения размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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#минздрав мо
#новорождённые
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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В областном онкодиспансере провели более двух тысяч исследований на рентген-комплексе
04 декабря 2024, 09:35

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном онкологическом диспансере проведено более 2 тысяч исследований с использованием нового рентгенодиагностического комплекса — современного стационарного рентгенодиагностического аппарата, который предназначен для выполнения всех видов рентгенографии и линейной томографии и обеспечивает получение высококачественных изображений при минимальном облучении, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Дека стола может перемещаться в 4-х направлениях. Высота регулируется в широком диапазоне, что позволяет работать с детьми и с пациентами с ограниченными возможностями», — отметила заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.
Медицинскую технику приобрели в конце 2023 года по распоряжению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Благодаря цифровым рентгеновским аппаратам, которые обеспечивают снижение лучевой нагрузки, пациенты могут проходить обследования с получением более качественных изображений исследуемых областей.

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#здравоохранение
#оборудование
#пациенты
#снижение
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В детскую больницу МОЦОМД поступило новое оборудование в кабинет эндоскопии
04 декабря 2024, 09:19

Фото: istockphoto / Roman Valiev

В детскую больницу МОЦОМД поступил новый видеоколоноскоп для кабинета эндоскопии. Оборудование было куплено в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 гг», направленной на улучшение качества медицинских услуг, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Новое техника предназначена для исследования внутренней оболочки толстого кишечника и проведения диагностических и лечебных процедур под визуальным контролем. Это помогает выявлять злокачественные образования и другие патологии толстого кишечника на ранних стадиях.

«Изображение, которое поступает с камеры, транслируется на монитор в режиме реального времени, в увеличенном размере, в цветном изображении, что позволит заметить даже незначительные изменения в тканях и поставить правильный диагноз на ранней стадии заболевания», — сообщила главный врач МОЦОМДа, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В настоящее время эндоскопические исследования широко используются как метод диагностики. Пациенты проходят обследования по направлению педиатров, хирургов и других узких специалистов через Детский консультативно-диагностический центр МОЦОМДа в рамках амбулаторного обслуживания. Исследования также проводятся для стационарных пациентов и экстренных больных.

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#подмосковье
#техника
#услуги
#пациенты
#заболевания
#минздрав мо
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Диетолог раскрыл норму белка в сутки
Диетолог Кабанов: норма белка не должна быть меньше 15% от суточных калорий
03 декабря 2024, 19:17

Фото: iStock/nensuria

Норма белка не должна быть меньше 15% от суточного потребления калорий, желательно растительного происхождения или из диетичных сортов мяса. Об этом заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. По его словам, перебор сахара и насыщенных жиров может привести к болезням сосудов, сердца и диабету.
«Растительный белок содержится в бобовых продуктах, грибах, растительном мясе и молоке, орехах. Зачастую мы забываем об этих полезных продуктах, на основе которых как раз так удобно устраивать сытные и невредные перекусы. Вместо белковых перекусов, мы чаще всего предпочитаем сладости и углеводы, что негативно сказывается не только на весе, но и на здоровье — серьезно растет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам Кабанова, растительные белки способны насытить и при этом уберегут от превышения суточной нормы калорий. При желании их можно заменить мясом, но нежирных сортов: курицей, индейкой или кроликом.

Ранее главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, что правильное питание помогает не только избавиться от ожирения, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему, благодаря чему снижается риск инсульта. Эксперт также поделилась, какие продукты защищают сосуды.

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#здоровье
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#диетолог
#питание
#сладости
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Социальные услуги в Подмосковье ежегодно получают около полумиллиона инвалидов
03 декабря 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области работают 47 учреждений, где взрослые и дети с инвалидностью могут получить социальные услуги. Они оказываются во всех формах: стационар, полустационар, помощь на дому, персональный помощник, долговременный уход, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Наш регион создаёт всё больше возможностей для получения необходимой помощи нашим жителям. Недавно мы открыли новый корпус в семейном центре Мещерякова для слепоглухих людей со всей России. А в передовом центре реабилитации Ясенки завершается строительство бассейна. Ежегодно во всех наших социальных центрах помощь получают почти 500 тыс. жителей», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в каждом городском округе работают комплексные центры социального обслуживания и реабилитации, на базе которых открыты 79 отделений. Они обеспечивают реабилитацию в шаговой доступности, оснащены современным реабилитационным оборудованием и укомплектованы высококвалифицированными специалистами.

В ведомстве добавили, что во всех учреждениях со взрослыми и детьми работают врачи, реабилитологи, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по лечебной физкультуре. На базе 10 социальных центров действуют трудовые мастерские для молодых инвалидов. Их обучают новым профессиям, помогают освоить доступные трудовые навыки.

В министерстве напомнили, что 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов.

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#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
#социальная помощь
#подмосковье
#московская область
#инвалиды
#дети с инвалидностью
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