Женщинам дали шесть главных советов для продления молодости

17 августа 2026, 18:36

Гинеколог Волкова: Лишний вес негативно сказывается на работе яичников

Фото: iStock/Ridofranz

Многие женщины хотят, чтобы менопауза наступила как можно позже. Об этом в личном блоге сообщила гинеколог Екатерина Волкова.