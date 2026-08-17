Женщинам дали шесть главных советов для продления молодости
Многие женщины хотят, чтобы менопауза наступила как можно позже. Об этом в личном блоге сообщила гинеколог Екатерина Волкова.
Эксперт считает, что важно контролировать воспалительные процессы, вызванные простудами, кишечными заболеваниями или лишним весом, так как они отрицательно влияют на работу яичников. Также она рекомендует снизить уровень стресса, который может быть вреден для здоровья.
Врач советует придерживаться сбалансированного питания, включающего овощи, цельнозерновые продукты, рыбу и растительные масла. Также необходимо следить за состоянием желудочно-кишечного тракта: запоры, тошнота, горечь во рту и вздутие могут указывать на проблемы с выведением токсинов, что негативно сказывается на яичниках.
Для поддержания гормонального баланса Волкова рекомендует спать в тёмной комнате не менее семи часов в сутки. В завершение она подчёркивает, что операции на яичниках следует проводить только по веским медицинским показаниям.
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