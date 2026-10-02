Врач предупредил о неприятном побочном эффекте травяных отваров от простуды

02 октября 2026, 11:16

Врач Болибок: отвары из трав от простуды могут вызывать аллергию

Фото: iStock/mescioglu

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал RT об изменениях в клинических рекомендациях по лечению ОРВИ у детей, утвержденных Минздравом России в 2026 году. По словам специалиста, в документе впервые появился отдельный раздел, посвященный фитотерапии, однако использование травяных средств при простуде может сопровождаться аллергическими реакциями.





Как отметил Болибок, эксперты признали способность некоторых подобных методов облегчать состояние ребенка при простуде, но одновременно обратили внимание на ограничения фитотерапии. Растительное происхождение не делает препарат автоматически безопасности одновременно с невысоким уровнем научной доказательности такого вида терапии.



Врач подчеркнул, что в новых рекомендациях отдельно обозначены условия применения таких методов.





«Первое: применять эти методы можно только при полном отсутствии аллергии у ребёнка. Второе: из-за недостатка стандартизированных данных о производстве субстанций доказательная база фитотерапии по-прежнему считается слабой», — отметил он.

«Тут наиболее значимая группа риска — растения семейства Астровые. Это семейство объединяет ромашку, эхинацею, календулу, арнику, одуванчик, тысячелистник, девясил и многие другие растения, широко используемые в травяных сборах», — пояснил он.

«Основными аллергенами являются сесквитерпеновые лактоны — соединения, способные вызывать как контактные, так и системные реакции. Перекрёстная аллергия возможна у людей с сенсибилизацией к пыльце амброзии, полыни и других астровых», — перечислил он.