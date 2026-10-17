Врач предупредил о риске развития рака из-за аромасвечей

17 октября 2026, 10:22

Врач Кондрахин: аромасвечи выделяют канцерогены и могут привести к онкологии

Фото: Istock/Bohdan Bevz

Врач Андрей Кондрахин рассказал, что парафин в аромасвечах выделяет при горении канцерогены, и регулярное вдыхание этих веществ может вызвать рак. Он пояснил, что в закрытых и плохо проветриваемых комнатах токсичность продуктов распада резко растёт.





В беседе с изданием «Абзац» специалист предположил, что высокая концентрация химических соединений постепенно отравляет организм и со временем может привести к тяжёлым аллергиям или системным патологиям.

«Аромасвечи — это, как правило, парафин. При сжигании образуются продукты горения, которые являются для нас онкогенным фактором. Они могут давать канцерогенные вещества, то есть они вызывают рак. Если ты постоянно находишься в этом облаке, горение парафина продолжается, оно всё равно отравляет организм», — отметил эксперт.