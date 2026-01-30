Врач предупредил об опасных последствиях пониженного давления

30 января 2026, 15:47

Терапевт Каландия: Гипотония может быть симптомом скрытых проблем со здоровьем

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия рассказал, почему пониженное артериальное давление, или гипотония, не менее опасно, чем гипертония, передает «Лента.ру».