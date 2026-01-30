Достижения.рф

Врач предупредил об опасных последствиях пониженного давления

Терапевт Каландия: Гипотония может быть симптомом скрытых проблем со здоровьем
Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия рассказал, почему пониженное артериальное давление, или гипотония, не менее опасно, чем гипертония, передает «Лента.ру».



Врач объяснил, что при пониженном артериальном давлении кровообращение замедляется, что приводит к недостатку кислорода в тканях. Это может вызывать слабость, головокружение, утомляемость и ощущение затуманенности сознания. У некоторых пациентов также могут возникать шум в ушах, повышенная потливость или кратковременные обмороки, особенно при резких изменениях положения тела.

Каландия отметил, что гипотония может быть следствием различных скрытых нарушений и заболеваний, таких как анемия, проблемы со щитовидной железой, аритмия, хроническая сердечная недостаточность или недостаточность надпочечников. Низкое давление связано и с вегетативной дисфункцией, синдромом хронической усталости, выраженным дефицитом витаминов группы B, обезвоживанием, отравлением или скрытой кровопотерей.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0