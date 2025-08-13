Врач предупредил об опасности для здоровья при хроническом недосыпе

13 августа 2025, 23:52

Сомнолог Новиков: сон менее семи часов в сутки опасен для здоровья

Фото: iStock/fizkes

Систематический сон продолжительностью менее семи часов в сутки может привести к развитию хронических заболеваний. Об этом предупредил врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.





По его словам, уже доказано влияние недосыпания на развитие ожирения. Он уточнил, что недостаток сна приводит к постоянному чувству голода. Особенно тянет на углеводы и высококалорийную пищу.





«Не менее серьезное влияние оказывает недосыпание на психическое здоровье. Связь между сном и психическим состоянием является двусторонней. Недостаток сна не только может быть симптомом депрессии и тревожных расстройств, но и способен выступать их независимым триггером», — отметил Новиков в беседе с «Известиями».

«Если у человека отрегулирован график дня, то очень здорово бегать в первой половине. Так создаётся тонус. У нас физиологический подъём происходит в 5 часов утра, и идёт выброс гормонов. Можно встать в 6 утра и побежать», — рассказала эксперт.