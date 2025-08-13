Врач предупредил об опасности для здоровья при хроническом недосыпе
Сомнолог Новиков: сон менее семи часов в сутки опасен для здоровья
Систематический сон продолжительностью менее семи часов в сутки может привести к развитию хронических заболеваний. Об этом предупредил врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.
По его словам, уже доказано влияние недосыпания на развитие ожирения. Он уточнил, что недостаток сна приводит к постоянному чувству голода. Особенно тянет на углеводы и высококалорийную пищу.
«Не менее серьезное влияние оказывает недосыпание на психическое здоровье. Связь между сном и психическим состоянием является двусторонней. Недостаток сна не только может быть симптомом депрессии и тревожных расстройств, но и способен выступать их независимым триггером», — отметил Новиков в беседе с «Известиями».
Он подчеркнул, что люди, которые страдают недосыпом, утверждают, что чувствуют себя нормально, однако это вызывает «молчаливые» системные повреждения, накапливающиеся годами.
Новиков посоветовал понять, что сон является не роскошью, а биологической необходимостью. По его словам, необходимо спать не менее семи часов в сутки, ложиться и вставать в одно и то же время, не пить кофе и алкоголь перед сном и создавать комфортную спальную среду.
Тем временем врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала RT, что все активные физические нагрузки желательно совершать в первой половине дня.
«Если у человека отрегулирован график дня, то очень здорово бегать в первой половине. Так создаётся тонус. У нас физиологический подъём происходит в 5 часов утра, и идёт выброс гормонов. Можно встать в 6 утра и побежать», — рассказала эксперт.
При этом она уточнила, что при дефиците сна пробежку лучше совершать не позже 19:00. Лёгкий вечерний бег может помочь отключиться и расслабиться, а также снять стресс прошедшего дня.