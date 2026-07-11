Россиянам рассказали, как правильно выбирать арбуз

11 июля 2026, 16:50

URA.RU: спелость арбуза выдают сухой хвостик, желтый бок и звонкий звук

Фото: istockphoto/Koki Iino

В разгар летнего сезона, когда солнце печет особенно ярко, а на прилавках появляются сезонные ягоды, вопрос выбора идеального арбуза становится как никогда актуальным. Чтобы покупка порадовала сладкой и сочной мякотью, а не разочаровала безвкусным или перезревшим плодом, эксперты подготовили ряд практических рекомендаций.





Время и место имеют значение



Сезон естественного созревания российских арбузов длится с августа по сентябрь. Именно в этот период плоды накапливают максимум сахаров и реже содержат вредные нитраты, используемые для ускоренного роста, пишет URA.RU .



Приобретать ягоды специалисты советуют исключительно в официальных точках продаж: стационарных павильонах, крупных сетевых магазинах или на организованных рынках. Покупки с лотков вдоль автомобильных трасс лучше избегать — такие плоды способны впитывать тяжелые металлы и токсины из выхлопных газов.



Кроме того, арбузы должны храниться на специальных деревянных поддонах под навесом, защищающим от солнца. Продавец обязан предъявить сертификат качества, а условия хранения напрямую влияют на свежесть продукта.



Как отличить спелый плод по внешним признакам



Опытные бахчеводы обращают внимание на «пол» арбуза. Считается, что приплюснутые и широкие экземпляры («девочки») слаще своих более вытянутых собратьев («мальчиков»), так как у них шире и площе нижняя часть (место крепления цветка), что говорит о более долгом созревании. Вот на что еще стоит обратить внимание при выборе:



