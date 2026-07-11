Россиянам рассказали, как правильно выбирать арбуз
В разгар летнего сезона, когда солнце печет особенно ярко, а на прилавках появляются сезонные ягоды, вопрос выбора идеального арбуза становится как никогда актуальным. Чтобы покупка порадовала сладкой и сочной мякотью, а не разочаровала безвкусным или перезревшим плодом, эксперты подготовили ряд практических рекомендаций.
Время и место имеют значение
Сезон естественного созревания российских арбузов длится с августа по сентябрь. Именно в этот период плоды накапливают максимум сахаров и реже содержат вредные нитраты, используемые для ускоренного роста, пишет URA.RU .
Приобретать ягоды специалисты советуют исключительно в официальных точках продаж: стационарных павильонах, крупных сетевых магазинах или на организованных рынках. Покупки с лотков вдоль автомобильных трасс лучше избегать — такие плоды способны впитывать тяжелые металлы и токсины из выхлопных газов.
Кроме того, арбузы должны храниться на специальных деревянных поддонах под навесом, защищающим от солнца. Продавец обязан предъявить сертификат качества, а условия хранения напрямую влияют на свежесть продукта.
Как отличить спелый плод по внешним признакам
Опытные бахчеводы обращают внимание на «пол» арбуза. Считается, что приплюснутые и широкие экземпляры («девочки») слаще своих более вытянутых собратьев («мальчиков»), так как у них шире и площе нижняя часть (место крепления цветка), что говорит о более долгом созревании. Вот на что еще стоит обратить внимание при выборе:
- Боковое пятно: Светлый участок на боку — это «отпечаток» земли, на котором лежал арбуз. У зрелого плода он должен быть насыщенного желтого или оранжевого цвета диаметром пять-десять сантиметров. Белое или зеленоватое пятно выдает недозревший экземпляр.
- Кожура: Рисунок полос должен быть контрастным и четким (темные полосы — почти черные, светлые — ярко-желтые). Поверхность качественного арбуза твердая, глянцевая и блестящая. Матовая или тусклая корка — признак того, что ягода не поспела.
- Хвостик: Сухая и жесткая плодоножка свидетельствует о том, что арбуз дозрел естественным путем на бахче. Зеленый и сочный хвостик, напротив, говорит о преждевременном сборе — такой плод дозревал уже в пути и вряд ли будет сладким.
- Целостность: На корке не должно быть трещин, вмятин, царапин или мягких участков — через повреждения внутрь легко проникают бактерии.
Классический метод простукивания тоже работает: спелый арбуз издает звонкий, чистый звук с легкой вибрацией. Глухой стук — признак недозрелости, а слишком звонкий и пустой — сигнал о том, что ягода пересохла или перезрела.
При выборе между несколькими плодами одинакового размера стоит отдать предпочтение более тяжелому: он содержит больше воды и сахара. Однако слишком крупные экземпляры могут перекормленными удобрениями, а чересчур маленькие — недозревшими.
Оптимальный ориентир — средний размер, характерный для конкретного сорта. Например, «Кримсон Свит» обычно не бывает гигантским, тогда как сорт «Холодок» славится крупными плодами.
Финальная проверка дома
Окончательный вердикт можно вынести только после разрезания арбуза. Качественная мякоть должна быть сочной, зернистой и сахаристой, иметь ярко-розовый, красный или даже малиновый оттенок (у некоторых сортов — желтый).
Семечки обязаны быть полностью вызревшими — темно-коричневыми или черными. Наличие белых неразвитых семян говорит о незрелости, а желтые и грубые прожилки от сердцевины к корке могут указывать на избыток нитратов. Следуя этим несложным правилам, можно значительно повысить шансы на приобретение вкусного, сладкого и безопасного летнего десерта.