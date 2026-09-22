«Не только стресс»: Врач раскрыл неожиданные причины лунатизма

22 сентября 2026, 17:43

Сомнолог Кудинов: недосып и стресс могут вызывать лунатизм

Фото: Istock/Olga Novikova

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что лунатизм может возникать из-за недосыпа и стресса. По его словам, это состояние не всегда поддаётся прямому лечению.





В беседе с NEWS.ru Кудинов объяснил, что лунатизм — полная противоположность сонному параличу. По его словам, сознание не просыпается, но пробуждается часть мозга, которая управляет телом.

«Человек не может совершать какие-то сверхсложные задачи. Он может работать исключительно на двигательном автоматизме: может встать, ходить, а потом спокойно лечь обратно и ничего не помнить. Иногда это возникает в результате стресса, тревоги или недосыпа, длится недолго, буквально один-два раза, и всё проходит. Но бывает так, что люди страдают этим достаточно долго, и прямому лечению это не очень поддаётся», — сообщил врач.