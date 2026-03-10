Врач предупредила некоторых людей о повышенном риске вторичной гипертонии

10 марта 2026, 16:18

Кардиолог Голикова: Апноэ во сне может вызвать развитие вторичной гипертонии

Фото: iStock/demaerre

Вторичная гипертония — это не самостоятельное заболевание, а лишь проявление другой патологии. Об этом предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Голикова в беседе с «Лентой.ру».