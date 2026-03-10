Врач предупредила некоторых людей о повышенном риске вторичной гипертонии
Вторичная гипертония — это не самостоятельное заболевание, а лишь проявление другой патологии. Об этом предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Голикова в беседе с «Лентой.ру».
По ее словам, вторичная гипертония часто возникает из-за синдрома апноэ сна, когда дыхание останавливается на 10 секунд или дольше. Она выделила несколько факторов, способствующих этому состоянию: ожирение, заболевания носа и ротоглотки, нарушения в работе центральной нервной системы, а также прием некоторых лекарств, включая снотворные.
Кардиолог подчеркнула, что вторичная гипертония может быть следствием заболеваний почек, особенно если они вызваны сахарным диабетом. Эндокринные нарушения, такие как проблемы с синтезом гормонов надпочечниками, щитовидной железой, гипофизом или гипоталамусом, также могут привести к развитию гипертонии.
Среди других причин Голикова назвала врожденные и приобретенные пороки сердца, инфекционные заболевания мозга, такие как энцефалит, системную красную волчанку и васкулиты. Кроме того, она отметила, что употребление наркотиков и больших количеств лакрицы, а также прием контрацептивов и нестероидных противовоспалительных средств могут способствовать развитию вторичной гипертонии.
