Врач предупредила о главных дефицитах организма осенью
Диетолог Мухина: осенью у россиян часто развивается полигиповитаминоз
Врач-диетолог и инфекционист Марият Мухина рассказала, что осенью у человека часто развивается полигиповитаминоз.
В беседе с изданием «Абзац» специалист рассказала, что сокращение светового дня снижает синтез витамина D.
«Рацион становится менее разнообразным, падает поступление витаминов C, A и группы B. Из-за трат на сборы детей в школу в августе и сентябре россияне нередко экономят на белке, что ведёт к нехватке железа. Самый частый дефицит — магний», — отметила Марият.Мухина сообщила, что дефицит полезных веществ вызывает мышечную слабость, суставные боли и кровоточивость десен. Нехватка железа ведёт к анемии, ломкости ногтей и выпадению волос. Недостаток магния и витаминов группы B провоцирует спазмы, раздражительность и вялость нервной системы.
Врач назвала и красные флаги декомпенсации: стойкая мышечная слабость, шаткость походки, снижение веса. Специалист подчеркнула: записываться к доктору нужно, если недомогание сохраняется больше месяца.