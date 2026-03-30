Врач предупредила о неочевидной опасности лишнего веса
Лишний вес — это серьезный медицинский фактор риска. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, онколог, маммолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ольга Яковенко в интервью «Ленте.ру».
Современные научные исследования демонстрируют, что избыточный вес увеличивает вероятность возникновения различных видов рака, включая рак молочной железы. Эта связь особенно заметна у женщин в постменопаузе, хотя и более молодые женщины также подвержены риску. Онколог отмечает, что у женщин с избыточной массой тела вероятность развития рака груди возрастает на 20-40 процентов.
По мнению Яковенко, взаимосвязь между ожирением и раком груди обусловлена множеством факторов. Ключевую роль в этом процессе играет гормональный дисбаланс. Как пояснила врач, жировая ткань является активным эндокринным органом, способным синтезировать гормоны, включая эстрогены. Это может способствовать избыточному делению клеток в молочной железе.
Кроме того, ожирение часто приводит к нарушению углеводного обмена и повышению уровня инсулина в крови, подчеркнула Яковенко. Высокая концентрация инсулина и связанных с ним факторов роста может стимулировать клеточное деление и создавать условия, благоприятные для развития новообразований, добавила специалист.
