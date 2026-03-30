Полезные для кишечника продукты оказались вредны для другого органа

30 марта 2026, 16:44

Диетолог Паркер: Ферментированные продукты могут быть вредны из-за сахара в них

Ферментированные продукты, полезные для кишечника, могут быть вредны для другого органа. Об этом сообщила диетолог Трейси Паркер, передает издание Mirror.





Эксперты фонда утверждают, что кимчи, комбуча и квашеная капуста полезны для кишечника благодаря пробиотикам. Однако они могут быть вредны для сердца из-за содержания соли и сахара, которые способны повышать кровяное давление.



Паркер посоветовала потребителям уменьшать порции этих продуктов.





«Проверяя этикетки на упаковке на наличие соли и сахара и употребляя эти продукты в умеренных количествах, вы можете быть уверены, что риски не перевешивают пользу для здоровья сердца», — подытожила диетолог.