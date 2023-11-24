Врач предупредила о распространенных ошибках в туалете

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Неправильный выбор туалетной бумаги может приводить к воспалению и геморрою. Об ошибках в применение туалетной бумаги рассказала врач-гастроэнтеролог Триша Пасрича, пишет Daily Mail.
Пасрича заявила, что лучше всего выбирать многослойную и неотбеленную бумагу. Эксперт объяснила, что несмотря на то, что многие эксперты советуют пользоваться биде, проблема кроется в самом использование бумаги. Нужно осторожно промокать загрязненный участок так, чтобы не травмировать нежные ткани анальной области.
Она также обратила внимание, что многие совершают ошибку, делая движения вверх-вниз. Это опасно тем, что в уретру могут попадать фекальные бактерии, которые приводят к воспалению мочевыводящих путей и мочевого пузыря.
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«Агрессивное трение и чистка, особенно с использованием мыла и других гигиенических средств, могут вызвать раздражение и зуд», — отметила врач.
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Алина Юрчак