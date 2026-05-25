Врач предупредила о риске спутать аллергию с болезнями щитовидной железы
В сезон аллергии выраженные отеки чаще всего связывают с реакцией на пыльцу, продукты питания или укусы насекомых. Но аналогичные симптомы могут быть вызваны и серьезными проблемами с щитовидной железой. Об этом сообщила «Известиям» кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич.
Специалист отметила, что хотя внешние проявления этих состояний могут быть похожи, их механизмы развития кардинально различаются. Аллергия и серьезные эндокринные нарушения требуют различных подходов к лечению, поэтому при наличии выраженных или быстро развивающихся отеков необходимо проводить комплексную оценку состояния, учитывая дыхание, давление, сердечный ритм, анамнез и возможные проблемы с щитовидной железой.
Станкевич добавила, что оба состояния могут долгое время маскироваться под обычную усталость, стресс или реакцию на сезонные изменения. Поэтому важно обращать внимание на симптомы, которые сохраняются в течение нескольких недель, повторяются или усиливаются.
Поводом для обращения к врачу могут стать постоянная слабость, сонливость, необъяснимые изменения веса, стойкие отеки, учащенное сердцебиение, повышенная потливость, раздражительность, выпадение волос, сухость кожи или нарушения менструального цикла.
Врач подчеркнула, что отличить сезонное недомогание, аллергию и эндокринные нарушения щитовидной железы только на основании самочувствия невозможно. Для точной диагностики необходимы лабораторные исследования, в первую очередь анализы на ТТГ и свободный Т4. При необходимости врачи также могут назначить проверку аутоиммунных маркеров.
