«Летняя шаурма-диарея»: Россиян предупредили об опасности некоторых блюд в жару
Врач Хайкина: риск отравления шаурмой в жару возрастает из-за соусов
В жаркие дни стоит быть осторожным при употреблении шаурмы, поскольку риск отравления значительно возрастает. Об этом предупредила врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.
По ее словам, самую большую опасность представляют соусы.
«Соусы — это идеальная питательная среда для бактерий. В них есть масло, яйца, молочные продукты — все, что обожает кишечная палочка и сальмонелла. Особенно, если: соус домашний, хранился без холодильника, неизвестно, когда приготовлен», — рассказала Хайкина «Газете.Ru».
Она пояснила, что в соусе можно незаметно спрятать испорченные и низкокачественные продукты за слоем специй и других усилителей вкуса. По словам врача, самыми опасными являются чесночный соус на основе сливок или сметаны, сырные соусы, йогуртовые заправки, соусы с зеленью, которая может быть плохо промыта.
Хайкина посоветовала покупать шаурму только в проверенных местах, также стоит попросить заменить соус на кетчуп и съесть любимое блюдо сразу, а не оставлять в жаркую погоду «на потом», поскольку летняя «шаурма-диарея» является очень частой проблемой.
В свою очередь управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал в беседе с RT, что кишечная палочка может попасть в продукты, как на производственной площадке, так и в магазине или ресторане.
«Но сложно сказать, в каких именно продуктах чаще всего может содержаться кишечная палочка. Это могут быть как мясо и мясопродукция, так и листовая зелень или готовые салаты», — отметил Березнюк.
Однако чаще всего кишечная палочка обитает в непастеризованном молоке, колбасных и сырных нарезках, предупредил эксперт. При этом Березнюк подчеркнул необходимость мытья рук перед едой и приготовлением пищи.