Пострадавшего российского туриста эвакуируют на вертолете с гор Памира

26 июля 2026, 01:20

Фото: iStock/yanik88

Пострадавшего в горах Памира российского туриста Игоря Байера эвакуируют на вертолете с базы альпинистов, 27 июля мужчина отправится в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника управления кризисными ситуациями комитета ЧС Таджикистана Джамшеда Камолзода.





Спасатели доставят альпиниста вертолётом чартерного рейса с туристической базы «Поляна Москвина», расположенной на высоте более четырех тысяч метров. Услуги авиакомпании входят в пакетный тур Байера. Состояние россиянина сейчас оценивается как стабильное, от госпитализации он отказался.



