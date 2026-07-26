Пострадавшего российского туриста эвакуируют на вертолете с гор Памира
Пострадавшего в горах Памира российского туриста Игоря Байера эвакуируют на вертолете с базы альпинистов, 27 июля мужчина отправится в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника управления кризисными ситуациями комитета ЧС Таджикистана Джамшеда Камолзода.
Спасатели доставят альпиниста вертолётом чартерного рейса с туристической базы «Поляна Москвина», расположенной на высоте более четырех тысяч метров. Услуги авиакомпании входят в пакетный тур Байера. Состояние россиянина сейчас оценивается как стабильное, от госпитализации он отказался.
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После перелёта пострадавшего отвезут на автомобиле в районный центр Лахш, а затем в Душанбе. Финальным этапом будет возвращение в РФ — билет в столицу у Байера уже при себе.
Напомним, что Игорь Байер получил травмы головы и ноги во время спуска с перевала Турамыс-1 на высоте 5270 метров. Он находился в лагере «Поляна Москвина» в течение нескольких дней, ожидая эвакуации.
Ранее «Радио 1» передавало, что группа из шести туристов оказалась в сложной ситуации во время восхождения на Эльбрус. Зарегистрированные альпинисты, оказавшиеся на седловине горы на высоте около 5100 метров, не смогли самостоятельно продолжить спуск и попросили о помощи.