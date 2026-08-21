Врач предупредила об опасных бактериях в консервированных грибах

21 августа 2026, 01:59

Диетолог Ямилова: консервированные грибы могут привести к заражению ботулизмом

Фото: iStock/Ilia Nesolenyi

Консервированные грибы могут быть переносчиками ботулизма. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова.