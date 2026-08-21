Врач предупредила об опасных бактериях в консервированных грибах
Консервированные грибы могут быть переносчиками ботулизма. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова.
Эксперт подчеркнула, что плохо очищенные грибы при консервации могут привести к тяжёлому пищевому отравлению, нередко с летальным исходом. Причина — бактерия, чьи споры содержатся в почве: они попадают в банку вместе с недостаточно тщательно обработанными грибами. В герметичной таре, где нет доступа кислорода, создаются идеальные условия для размножения бактерий и выработки ими опасных токсинов.
При этом, по словам Ямиловой, заражённые грибы никак не выдают себя — их вкус, запах и внешний вид остаются неизменными. Ботулотоксин воздействует на нервную систему, поэтому при подозрении на отравление нужно срочно вызывать скорую помощь, обязательно сообщив медикам, что в пищу употреблялись консервированные грибы.
Врач советует воздержаться от покупки домашних консервов с рук. Если же грибы заготавливают самостоятельно, лучше выбирать способы, не предполагающие герметичного закрытия банок, — например, маринование или другие открытые методы заготовки.
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