Врач предупредила об опасности длительного приёма противовирусных препаратов

03 февраля 2026, 18:47

Терапевт Радина: Злоупотребление противовирусными вызывает привыкание

Фото: iStock/simpson33

Многие россияне принимают противовирусные препараты, путая их с иммуномодуляторами. Об этом рассказала врач-терапевт Кристина Радина.





По ее словам, такие препараты делятся на два типа: одни подавляют размножение вируса, а другие стимулируют иммунную систему вырабатывать клетки защиты.





«Если мы говорим о том, что будем принимать препараты второй группы, иммуномодуляторы, то у нас может произойти такая реакция, что иммунитет просто привыкнет к тому, что мы постоянно извне его стимулируем. В дальнейшем он уже не будет сам так активно бороться с вирусами или с бактериями», — пояснила Радина в разговоре с Life.ru.

«Имбирь работает в основном за счет согревающего эффекта. Однако продукт способен сильно раздражать желудочно-кишечный тракт, поэтому его не стоит употреблять людям с гастритами и язвенной болезнью. Кроме того, при особой чувствительности к имбирю его употребление может вызывать резкое снижение артериального давления», — предупредила эксперт.