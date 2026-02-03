Врач предупредила об опасности длительного приёма противовирусных препаратов
Терапевт Радина: Злоупотребление противовирусными вызывает привыкание
Многие россияне принимают противовирусные препараты, путая их с иммуномодуляторами. Об этом рассказала врач-терапевт Кристина Радина.
По ее словам, такие препараты делятся на два типа: одни подавляют размножение вируса, а другие стимулируют иммунную систему вырабатывать клетки защиты.
«Если мы говорим о том, что будем принимать препараты второй группы, иммуномодуляторы, то у нас может произойти такая реакция, что иммунитет просто привыкнет к тому, что мы постоянно извне его стимулируем. В дальнейшем он уже не будет сам так активно бороться с вирусами или с бактериями», — пояснила Радина в разговоре с Life.ru.
Она также предупредила, что злоупотребление противовирусными препаратами может привести к тому, что в следующий раз эти препараты не помогут.
В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что неаккуратное употребление чая с имбирем и ингаляции над вареной картошкой могут усложнить течение ОРВИ.
«Имбирь работает в основном за счет согревающего эффекта. Однако продукт способен сильно раздражать желудочно-кишечный тракт, поэтому его не стоит употреблять людям с гастритами и язвенной болезнью. Кроме того, при особой чувствительности к имбирю его употребление может вызывать резкое снижение артериального давления», — предупредила эксперт.
Она подчеркнула, что ингаляции над кастрюлей с вареной картошкой могут привести к ожогу слизистых оболочек верхних дыхательных путей и стать причиной еще большего подъема температуры.