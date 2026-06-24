Врач предупредила об опасности мокрого купальника для женского здоровья

24 июня 2026, 19:49

Врач Фисюк: пребывание в мокром купальнике опасно для женского здоровья

Фото: iStock/Ivan Kyryk

При длительном пребывании в мокром купальнике у женщин увеличиваются риски возникновения раздражения кожи, а также нарушения микрофлоры. Об этом предупредила врач-гинеколог высшей категории «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.





По ее словам, купальник после выхода из воды долго удерживает влагу, а мокрая ткань является благоприятным условием для размножения бактерий и грибков, а также может приводить к местному переохлаждению, которое опасно для женщин, склонных к циститам, вагинитам или кандидозу.



Врач уточнила, что синтетические материалы современных купальников часто плохо пропускают воздух и могут создавать эффект парника в жару, а также натирать кожу при движении. Эксперт также посоветовала не выбирать ультраоблегающие модели из-за повышенного трения в чувствительных зонах.





«Купальник должен соответствовать размеру: не сдавливать тело, не натирать кожу и не создавать выраженного дискомфорта во время движения», — подчеркнула Фисюк в разговоре с «Известиями».

«Главным критерием выбора аксессуара является наличие надежного UV-фильтра. На маркировке должно быть указано UV400 либо 100% защита от лучей UV-А и UV-В», — пояснила эксперт.