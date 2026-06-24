Врач предупредила об опасности мокрого купальника для женского здоровья
При длительном пребывании в мокром купальнике у женщин увеличиваются риски возникновения раздражения кожи, а также нарушения микрофлоры. Об этом предупредила врач-гинеколог высшей категории «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.
По ее словам, купальник после выхода из воды долго удерживает влагу, а мокрая ткань является благоприятным условием для размножения бактерий и грибков, а также может приводить к местному переохлаждению, которое опасно для женщин, склонных к циститам, вагинитам или кандидозу.
Врач уточнила, что синтетические материалы современных купальников часто плохо пропускают воздух и могут создавать эффект парника в жару, а также натирать кожу при движении. Эксперт также посоветовала не выбирать ультраоблегающие модели из-за повышенного трения в чувствительных зонах.
«Купальник должен соответствовать размеру: не сдавливать тело, не натирать кожу и не создавать выраженного дискомфорта во время движения», — подчеркнула Фисюк в разговоре с «Известиями».
Тем временем профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова сообщила Москве 24, что ношение темных очков без UV-фильтра при интенсивном солнце может стать причиной развития фотокератита и фотоконъюнктивита, птеригиума и катаракты, а также новообразований кожи век и тканей вокруг глаз.
«Главным критерием выбора аксессуара является наличие надежного UV-фильтра. На маркировке должно быть указано UV400 либо 100% защита от лучей UV-А и UV-В», — пояснила эксперт.
Она добавила, что категория затемнения «2» подходит для прогулок в городе, а для поездки на море лучше выбрать «3». «4» же предназначена для очень яркого света, который бывает на высокогорье и снежных пространствах.