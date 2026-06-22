Врач предупредил об опасности привычки ковыряться в носу

22 июня 2026, 09:54

Врач Седоян: привычка ковыряться в носу открывает вход для инфекций

Фото: iStock/MAEK123

Некоторые полагают, что ковыряние в носу — это неприличное, но безвредное действие. На самом деле это регулярное травмирование слизистой, которое может привести к образованию ранок, корок, кровотечений и воспалений. Об этом сообщил «Газете.Ru» врач-оториноларинголог Юсуповской Больницы Давид Седоян.