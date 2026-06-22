Врач предупредил об опасности привычки ковыряться в носу
Некоторые полагают, что ковыряние в носу — это неприличное, но безвредное действие. На самом деле это регулярное травмирование слизистой, которое может привести к образованию ранок, корок, кровотечений и воспалений. Об этом сообщил «Газете.Ru» врач-оториноларинголог Юсуповской Больницы Давид Седоян.
Медик подчеркнул, что слизистая оболочка носа является очень тонкой и чувствительной. Ежедневно она подвергается воздействию пыли, сухого воздуха, вирусов, бактерий и аллергенов. Попытки удалить корки ногтем могут привести к повреждению этой нежной ткани и созданию благоприятных условий для проникновения инфекции.
Эксперт также отметил, что на коже и под ногтями всегда присутствуют бактерии, которые при микроповреждениях слизистой способны легко проникнуть в ткани. Это может вызвать воспаление преддверия носа, сопровождающееся покраснением, отеком, болезненными корками и иногда гнойничками.
Седоян указал на то, что многие пациенты откладывают визит к отоларингологу, считая такие симптомы обычной простудой. Особенно важно обратить внимание на эту проблему людям с аллергическим ринитом, частыми респираторными инфекциями, сухостью слизистой, искривленной носовой перегородкой и тем, кто длительное время использует сосудосуживающие капли.
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