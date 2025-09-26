Врач предупредила об опасности сна с включённым обогревателем

26 сентября 2025, 10:10

Дерматолог Мухина: Включённый обогреватель ночью опасен для здоровья

Фото: iStock/Olivier Le Moal

Сон с включённым обогревателем вредит здоровью. Об этом предупредила врач инфекционист-дерматолог Марият Мухина.





По её словам, температура воздуха в спальне выше 21 градуса нарушает терморегуляцию организма, что оказывает пагубное влияние на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нейроэндокринную системы.



Мухина уточнила, что оптимальная температура для сна взрослого человека — до 20 градусов, а для детей и пожилых людей — около 21 градуса.





«Перегрев способствует увеличению секреции лептина, грелина и кортизола. Повышение ночной температуры воздуха ведёт к повышению температуры тела и снижает активность пируватдегидрогеназы — фермента, отвечающего за энергетические запасы клеток. Это влияет на работу митохондрий — «батареек» клеток — и сокращает продолжительность их жизни», — предупредила Мухина в разговоре с Life.ru.