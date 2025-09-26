Врач предупредила об опасности сна с включённым обогревателем
Дерматолог Мухина: Включённый обогреватель ночью опасен для здоровья
Сон с включённым обогревателем вредит здоровью. Об этом предупредила врач инфекционист-дерматолог Марият Мухина.
По её словам, температура воздуха в спальне выше 21 градуса нарушает терморегуляцию организма, что оказывает пагубное влияние на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нейроэндокринную системы.
Мухина уточнила, что оптимальная температура для сна взрослого человека — до 20 градусов, а для детей и пожилых людей — около 21 градуса.
«Перегрев способствует увеличению секреции лептина, грелина и кортизола. Повышение ночной температуры воздуха ведёт к повышению температуры тела и снижает активность пируватдегидрогеназы — фермента, отвечающего за энергетические запасы клеток. Это влияет на работу митохондрий — «батареек» клеток — и сокращает продолжительность их жизни», — предупредила Мухина в разговоре с Life.ru.
Из-за высокой температуры во время сна увеличивается потеря жидкости, вследствие чего повышается риск сердечно-сосудистых катастроф. Кроме того, сон в жаркой комнате может привести к нарушению памяти и деменции.
Мухина посоветовала проветривать спальную комнату и избегать прямого воздействия тепла на тело.