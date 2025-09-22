Сомнолог раскрыл, откуда берётся сонный паралич и как с ним справиться

22 сентября 2025, 21:19

Врач-сомнолог Бузунов: Сонный паралич не опасен для здоровья

Фото: iStock/AndreyPopov

Сонный паралич не несёт угрозы для человека. Об этом рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.





По его словам, когда человеку снится сон в фазе REM-сна (быстрое движение глаз), мозг продолжает работать и подавать команды, однако тело остаётся обездвиженным. При пробуждении сначала проходит паралич, а потом восстанавливается сознание. Но бывает так, что часть мозга еще спит, а часть уже проснулась, и спящая обеспечивает сонный паралич — человек обездвижен, и ему снится сон. А другая часть мозга, которая проснулась, уже начинает ощущать окружающую обстановку.





«Собственно, в момент, когда мозг одновременно и бодрствует, находясь в полусознании, и спит, продолжая видеть сновидения, галлюцинации и возникают. Никакого отношения к психиатрии данный феномен не имеет — он возникает из-за рассинхронизации отдельных участков мозга при пробуждении или засыпании на фоне недосыпа или сбитого режима», — пояснил Бузунов в разговоре с Общественной Службой Новостей.