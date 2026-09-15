Врач предупредила об опасности употребления натуральных трав для лечения

15 сентября 2026, 13:35

Врач Милешина: травы не являются безопасной альтернативой лекарствам

Фото: iStock/gyro

Травы не являются безопасной альтернативой лекарственным средствам и способны нанести организму серьёзный вред, вплоть до летального исхода. Об этом предупредила к.м.н., доцент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского Университета Светлана Милешина.





В разговоре с RuNews24.ru эксперт отметила, что использование ландыша в пищу может привести к нарушению ритма сердца, а аптечную ромашку можно спутать с собачьей, которая вызывает дерматит и судороги. При этом чистотел, сенна, мать-и-мачеха и багульник обладают гепатотоксичностью. В свою очередь болиголов, белена, белладонна, дурман, зверобой способны вызвать поражение нервной системы, а навредить почкам могут репешок, полынь, шалфей, хвощ, барбарис.





«Растительные препараты способны изменять действие рецептурных лекарств. Около 30% больных, длительно принимающих препараты, дополнительно принимают фитосредства. Порядка 80 растений вступают в лекарственные взаимодействия. Травы могут изменять всасывание препаратов из кишечника, усиливая или замедляя перистальтику», — добавила Милешина.