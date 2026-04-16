Мурашко назвал «опасную четверку»: именно она сильнее всего бьет по здоровью
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России заявил, что самый большой вред людям наносят диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания. Об этом пишет РИА Новости.
Глава Минздрава подчеркнул, что в программе государственных гарантий главный акцент сделали на раннее выявление недугов. В первую очередь речь идет о дислипидемии, атеросклеротических поражениях и тромбофилических осложнениях.
По словам министра, именно эти состояния чаще всего ухудшают самочувствие и повышают риски тяжелых последствий. Отдельно он выделил сахарный диабет, лишний вес и высокое давление.
«Вот эти четыре заболевания приносят нам наибольший ущерб сегодня для состояния здоровья», — заявил Михаил Мурашко.
