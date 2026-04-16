Россиян с 18 лет будут обследовать на риски раннего старения
Определить риски раннего старения в Центрах медицины здорового долголетия сможет любой желающий с 18 лет. Об этом рассказал РИА Новости директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б. В. Петровского Алексей Москалев.
Москалев подчеркнул, что, если не уделять должного внимания здоровью, первые хронические заболевания могут появиться уже к 35 годам. Он отметил, что процесс выявления рисков старения будет проходить в несколько этапов.
На первом этапе пациенты заполняют анкеты и проходят тестирование для определения биологического возраста. Затем, на основе выявленных факторов риска, на втором этапе могут быть назначены дополнительные анализы и исследования. Каждый, кто обратится в Центр, получит индивидуальные рекомендации по улучшению здоровья.
Кроме того, в Центрах медицины долголетия можно будет оценить уровень кальция, фосфора и щелочной фосфатазы, что поможет на ранних стадиях выявить риски развития проблем с опорно-двигательной системой. Также предусмотрены исследования для оценки рисков нарушения психоэмоционального состояния, обмена веществ, ожирения и снижения когнитивных функций.
