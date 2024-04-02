Врачи рассказали о возможных последствиях отказа от мяса

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Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что отказ от мяса может приводить к снижению иммунитета и ухудшению работы пищеварения.
По словам Продеуса, при полном отказе от мяса в организме возникает дефицит белка, что приводит к потере мышечной массы. Также не получают строительный материал кости. Пищеварение же страдает, так как необходимые для его здоровья ферменты — это тоже белковые молекулы. Иммунолог отметил, что при отказе от мяса страдает и иммунитет, поскольку первая причина его дефицита — белковая недостаточность.
Малышева в свою очередь добавила, что отсутствие мяса в рационе приводит к дефициту железа, которое усваивается в организме в форме гема — гемоглобина из мяса.
Тем временем потребление мяса в России ставит рекорды. Так, в 2023 году потребление мяса в стране достигло рекордных 80,8 кг на человека. В 2024 году, как ожидается, будет поставлен новый рекорд – 83 кг. Потребление мяса и мясной продукции превышает рекомендованный норматив Минздрава в 73 кг.
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Малышева в свою очередь добавила, что отсутствие мяса в рационе приводит к дефициту железа, которое усваивается в организме в форме гема — гемоглобина из мяса.
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Бернст Ю.