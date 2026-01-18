Врач раскрыл неочевидные признаки «молчаливого» инфаркта

18 января 2026, 18:56

Врач Дудецкий назвал ощущение нехватки воздуха признаком бессимптомного инфаркта

Фото: iStock/dragana991

Кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Андрей Дудецкий заявил, что до 40 процентов сердечных приступов могут протекать бессимптомно. Неочевидные признаки так называемого «молчаливого» инфаркта медик раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».