Врач раскрыл неочевидные признаки «молчаливого» инфаркта
Кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Андрей Дудецкий заявил, что до 40 процентов сердечных приступов могут протекать бессимптомно. Неочевидные признаки так называемого «молчаливого» инфаркта медик раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».
Дудецкий подчеркнул, что внезапная и очень сильная слабость, которая не проходит даже в покое, может быть одним из первых признаков сердечного приступа. Это состояние часто сопровождается головокружением, потемнением в глазах, чувством тревоги и паники.
Врач отметил, что ощущение нехватки воздуха и одышка являются характерными признаками «тихого» инфаркта. К дополнительным симптомам он отнес сильную бледность и холодный пот.
Иногда инфаркт может проявляться и через симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Среди них Дудецкий выделил боль в области желудка, изжогу, рвоту и жжение в эпигастральной области, то есть верхней части живота под грудиной.
