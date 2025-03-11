Врач раскрыл опасность тренда на поедание тюльпанов

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Поедание тюльпанов может быть опасным из-за пестицидов и гербицидов, которые могут оставаться на цветках, так как они изначально выращивались не для употребления в пищу. Об этом заявила врач-диетолог Марият Мухина, комментируя набирающий популярность тренд, где девушки едят подаренные на 8 марта тюльпаны, отмечая их похожий на горох и щавель вкус.
«Растение не выращивается с целью употребления в пищу, оно декоративное. При попадании в организм химические вещества могут вызвать отравление. <…> Если девушки предпочитают употреблять подарки в пищу, то пусть лучше просят своих молодых людей дарить не тюльпаны, а букеты из овощей и фруктов — это гораздо полезнее», — пояснила специалист в беседе с «Москвой 24».В то же время телеведущая и эксперт по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина поделилась советами для тех, кто предпочитает не есть тюльпаны, а хочет продлить жизнь этих цветов. В разговоре с «Вечерней Москвой» агроном отметила, что для этого следует поставить букет вдали от прямых солнечных лучей и сквозняков, а вода в вазе должна закрывать хотя бы половину стеблей.
«Смойте всю грязь или песок, которые могут попасть между листьями и стеблями тюльпанов. Срежьте стебли под углом 45 градусов чистыми острыми ножницами. <…> По возможности меняйте воду через день. Каждый раз, когда вы это делаете, заново обрезайте стебли примерно на два сантиметра, — поделилась эксперт.Читайте также:
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