«Делает организм уязвимым»: Раскрыта опасность сухого воздуха в квартире
Врач Ярцева: Сухой воздух в квартире опасен для здоровья
Сухой воздух в квартире нарушает защитный барьер кожи и слизистых, что приводит к обострению различных заболеваний. Об этом предупредила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
Она пояснила, что кожа, слизистые носа и глаз должны поддерживать определенный водный баланс, в противном случае нарушается естественный природный барьер, и начинают проявляться инфекции кожи и аллергии.
«Пересыхание слизистой носа приводит к тому, что во сне человек начинает дышать ртом. Это, в свою очередь, вызывает першение в горле и делает организм более уязвимым перед вирусами. Человек подвержен ОРВИ гораздо легче», — уточнила Ярцева в беседе с RT.
По ее словам, чем чувствительнее кожа, тем важнее поддерживать влажность воздуха в помещении. Кроме того, в сухом воздухе концентрация пыли выше, что может усиливать симптомы аллергии. Во время отопительного сезона важно использовать увлажнители воздуха, особенно в спальне и детской комнате, заключила Ярцева.