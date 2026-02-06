«Делает организм уязвимым»: Раскрыта опасность сухого воздуха в квартире

06 февраля 2026, 19:19

Врач Ярцева: Сухой воздух в квартире опасен для здоровья

Фото: iStock/Nikolay Amoseev

Сухой воздух в квартире нарушает защитный барьер кожи и слизистых, что приводит к обострению различных заболеваний. Об этом предупредила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.





Она пояснила, что кожа, слизистые носа и глаз должны поддерживать определенный водный баланс, в противном случае нарушается естественный природный барьер, и начинают проявляться инфекции кожи и аллергии.





«Пересыхание слизистой носа приводит к тому, что во сне человек начинает дышать ртом. Это, в свою очередь, вызывает першение в горле и делает организм более уязвимым перед вирусами. Человек подвержен ОРВИ гораздо легче», — уточнила Ярцева в беседе с RT.