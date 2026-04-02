Врач раскрыла идеальный возраст для беременности и родов

02 апреля 2026, 16:22

Неонатолог Сластенова: Оптимальным для родов считается возраст от 20 до 35 лет

Лучшим для беременности и родов является возраст от 20 до 35 лет. Об этом рассказала заведующая отделением новорожденных, врач анестезиолог-реаниматолог первой категории городской больницы №38 имени Н.А. Самашко Елена Сластенова.





По ее словам, женщинам задумываться о материнстве стоит тогда, когда есть возможность и родить, и вырастить. После 30 будущие мамы ответственнее подходят к родительству и уже обладают стабильностью. Однако важны не только готовность женщины к рождению ребенка, но и семьи в целом.





«С медицинской точки зрения оптимальным считается возраст от 20 до 30–35 лет — организм в этот период наиболее подготовлен к вынашиванию, и от этого никуда не деться. И все же женщины сейчас очень внимательны к своему здоровью, поэтому, на мой взгляд, возраст не определяет готовность к материнству», — рассказала Сластенова «Петербургскому дневнику».