В России расширили медпомощь беременным и роженицам
Беременные женщины и роженицы в России с 2026 года получат дополнительные меры медицинского сопровождения. Об этом заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова, отвечая на письмо депутатов Госдумы, передает ТАСС.
В документе говорится, что среди новых мер — не менее двух консультаций психолога во время беременности и послеродовой патронаж. Последний проводится на дому в течение 14 дней после выписки из роддома, если женщина не посещала женскую консультацию. Специалист осмотрит мать и ребенка и при необходимости направит к профильному врачу.
Кроме того, закрепляется наблюдение женщин после родов врачом-акушером-гинекологом. При необходимости он направит пациентку на психологические консультации для профилактики, раннего выявления и лечения осложнений.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ прорабатывает вопрос бесплатного предоставления онкологических вакцин, которые могут войти в программу ОМС на 2026 год,.
