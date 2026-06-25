Врач раскрыла лайфхак, как облегчить процесс взятия крови для анализа
Врач Уланкина: стакан воды перед взятием анализа крови облегчит процесс
Перед сдачей анализа крови в большинстве случаев можно пить чистую негазированную воду. Об этом рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
По ее словам, вода позволяет помогает поддерживать нормальный объем циркулирующей крови в организме. При обезвоживании кровь становится более вязкой, а вены — менее заметными.
«Это может затруднить процедуру взятия биоматериала, увеличить время поиска подходящей вены и сделать процедуру менее комфортной для пациента», — пояснила Уланкина в разговоре с RT.
Так, врач посоветовала выпить стакан воды за 30—60 минут до сдачи анализов, чтобы облегчить процесс взятия крови. Особенно это актуально для людей с тонкими или глубоко расположенными венами. Чистая вода поддерживает нормальный кровоток, поэтому взятие крови проходит быстрее и комфортнее, заключила Уланкина.