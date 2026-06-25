Врач раскрыла лайфхак, как облегчить процесс взятия крови для анализа

25 июня 2026, 14:24

Врач Уланкина: стакан воды перед взятием анализа крови облегчит процесс

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Перед сдачей анализа крови в большинстве случаев можно пить чистую негазированную воду. Об этом рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.





По ее словам, вода позволяет помогает поддерживать нормальный объем циркулирующей крови в организме. При обезвоживании кровь становится более вязкой, а вены — менее заметными.





«Это может затруднить процедуру взятия биоматериала, увеличить время поиска подходящей вены и сделать процедуру менее комфортной для пациента», — пояснила Уланкина в разговоре с RT.