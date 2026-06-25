Врачи предупредили о смертельной опасности коктейлей с корвалолом
Терапевт Кондрахин: коктейли с корвалолом могут привести к летальному исходу
Сочетание корвалола и сладких газированных напитков может быть смертельно опасно для детей и подростков. Об этом предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Напомним, среди российских подростков набирает популярность опасный коктейль. Дети смешивают корвалол с соком, газированными напитками или энергетиками.
«В состав корвалола входит сильное снотворное — фенобарбитал, который угнетает центральную нервную систему и приводит к снижению когнитивных функций мозга в таком юном возрасте. Также вещество токсично для печени, потому что нарушает нормальный процесс выработки печеночных ферментов», — пояснил Кондрахин «Вечерней Москве».
Так, употребление подобных коктейлей может привести к печеночной недостаточности, нарушению работы почек, проблемам со сном, нарушению работы ЦНС и серьезному отравлению с летальным исходом.
При этом врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в интервью Общественной Службе Новостей подчеркнул, что фенобарбитал в больших дозах вызывает выраженную сонливость.
«В худшем случае, в том числе, и до отключения дыхательных центров, то есть состояния комы и так далее. Поэтому в зависимости от количества, конечно, если оно будет достаточно, то может быть вплоть до летальных исходов», — уточнил Исаев.
Он обратил внимание на то, что современные подростки имеют много различных зависимостей, в том числе от интернета. В этой связи эксперт считает, что в России необходимо ввести работу психиатров и психологов и в школах, и в университетах. В противном случае через какое-то время появится целое потерянное поколение, заключил Исаев.