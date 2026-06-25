Врачи предупредили о смертельной опасности коктейлей с корвалолом

25 июня 2026, 12:09

Терапевт Кондрахин: коктейли с корвалолом могут привести к летальному исходу

Фото: iStock/peterscode

Сочетание корвалола и сладких газированных напитков может быть смертельно опасно для детей и подростков. Об этом предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





Напомним, среди российских подростков набирает популярность опасный коктейль. Дети смешивают корвалол с соком, газированными напитками или энергетиками.





«В состав корвалола входит сильное снотворное — фенобарбитал, который угнетает центральную нервную систему и приводит к снижению когнитивных функций мозга в таком юном возрасте. Также вещество токсично для печени, потому что нарушает нормальный процесс выработки печеночных ферментов», — пояснил Кондрахин «Вечерней Москве».

«В худшем случае, в том числе, и до отключения дыхательных центров, то есть состояния комы и так далее. Поэтому в зависимости от количества, конечно, если оно будет достаточно, то может быть вплоть до летальных исходов», — уточнил Исаев.