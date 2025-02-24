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Врач раскрыла, на какие болезни могут указывать холодные конечности

Врач Поляева: холодные конечности могут говорить о проблемах со здоровьем
Фото: iStock/mapo

Фото: iStock/mapo

Холодные руки и ноги могут быть просто следствием низкой температуры или недостатка физической активности, но иногда это указывает на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Ирина Поляева.
«Сниженный уровень гемоглобина (анемия) в крови также вызывает холодные руки и ноги за счет недостаточного кровоснабжения тканей кислородом. Кроме того, одной из главных причин холодных конечностей является недостаточное кровообращение. Это может происходить из-за сужения сосудов, вызванного, например, атеросклерозом», — рассказала Поляева в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, когда кровь не может беспрепятственно циркулировать к конечностям, они могут быть холодными.

Врач добавила, что холодные конечности могут указывать на гипотиреоз. Однако в этом случае могут наблюдаться и другие симптомы, например, как усталость, увеличение веса и сухость кожи.

Кроме того, холодные ноги и руки могут быть у людей, страдающих диабетом, уточнила Поляева.

При этом врач посоветовала людям, у которых часто проявляется чувство холода в ногах и руках, обратиться к специалисту, чтобы выявить причину. Поляева также порекомендовала делать упражнения для улучшения кровообращения, носить носки и поддерживать комфортную температуру в помещении.

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Россиянам рассказали, как сохранить здоровые суставы
Врач Демьяновская: при болях в суставах стоит ограничить потребление соли
24 февраля 2025, 15:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Боли в суставах могут вызывать сложности в движениях. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как сохранить здоровые суставы на долгие годы.
По словам специалиста, чаще всего боли в суставах появляются после 50–60 лет из-за остеоартрита. Однако иногда проблемы с суставами могут возникнуть и ранее, например, из-за травм, физической работы или аутоиммунной патологии. Кроме того, суставы часто болят у людей, имеющих избыточную массу тела.

«Прежде всего пациентам с заболеваниями суставов рекомендуют ограничить употребление соли, острых приправ, копченостей. Важно следить, чтобы в рационе было достаточно продуктов, богатых витамином С, кальцием, фосфором, витамином D и биофлавоноидами — растительными активными веществами, которых особенно много в цитрусовых, яблоках, грушах, сельдерее и некоторых ягодах», — рассказала Демьяновская в беседе с «Известиями».

Она также посоветовала употреблять в пищу полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые содержатся в морепродуктах, растительном масле, семенах и орехах. Врач объяснила, что эти кислоты очень важны для здоровья суставов.

Тем не менее, при болях в суставах, Демьяновская порекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к терапевту, который назначит необходимые анализы и качественное лечение.

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Стало известно, чем опасно избыточное употребление сливочного масла
Эндокринолог Островская: сливочное масло может привести к проблемам с сердцем
24 февраля 2025, 15:06

Фото: iStock/Olga Novikova

Чрезмерное употребление сливочного масла может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.
Специалист отметила, что 10 граммов сливочного масла в день является частью сбалансированного рациона.

«Однако стоит уменьшить потребление насыщенных жиров из сливочного, кокосового масла и гхи при заболеваниях печени (гепатит, цирроз, жировой гепатоз), высоком уровне холестерина и атеросклерозе, панкреатите, синдроме раздраженного кишечника, диарее и воспалительных заболеваниях кишечника», — пояснила Островская в интервью «Газете.Ru».

Она также добавила, что постоянное употребление сливочного масла в количестве, превышающем норму, может повысить уровень «плохого» холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако эндокринолог отметила, что сливочное масло содержит полезные полиненасыщенные жиры, и совсем от него отказываться не нужно.

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Терапевт объяснила, как алкоголь влияет на риск развития инсульта
Терапевт Леонтьева: алкоголь повышает риск инсульта из-за повышения давления
21 февраля 2025, 23:42

Фото: iStock/peterschreiber.media

Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск как ишемического, так и геморрагического инсульта из-за того, что приводит к повышению давления, нарушению сердечного ритма и повреждению печени. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Леонтьева.
Она подчеркнула, что влияние алкоголя на риск инсульта — это сложный и многофакторный процесс, где важно также учитывать разные виды инсульта, разные дозы алкоголя и индивидуальные особенности организма.
«Небольшие дозы алкоголя могут оказать некоторое антикоагулянтное действие (разжижать кровь) и повысить уровень «хорошего» холестерина, что теоретически может снизить риск образования тромбов. Однако эти данные не являются однозначными и не должны служить поводом для начала употребления алкоголя. <…> Чрезмерное употребление алкоголя однозначно увеличивает риск как ишемического, так и геморрагического инсульта», — пояснила специалист.
Леонтьева заключила, что для снижения риска возникновения инсульта следует придерживаться здорового образа жизни с правильным питанием и регулярной физической активностью.

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Диетолог раскрыла свойства чая с тулси и лавандой
Диетолог Соломатина: чай с тулси и лавандой поможет снять стресс и быстро уснуть
21 февраля 2025, 23:26

Фото: istockphoto/mescioglu

Чай с тулси и лавандой, который набирает популярность в социальных сетях, действительно обладает полезными свойствами, может помочь снять стресс и быстро уснуть. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина, подчеркнув, что справиться с серьезными проблемами со сном, болезнями нервной и эндокринной систем отвар не сможет.
«Тулси, или базилик священный — это великолепный антиоксидант. В нем высокое содержание полезных антоцианов и полифенолов, которые снимают окислительный стресс с организма. А лаванда обладает седативным эффектом, ее в сушеном виде добавляют даже в подушки для лучшего засыпания. Она хорошо успокаивает нервную систему», — поделилась эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем главный диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова рассказала, каким должен быть ужин, чтобы утром не было последствий. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на 360.ru, специалист указала, что ужин должен быть легким и за 4 часа до сна, чтобы не спровоцировать утреннюю тошноту.
«Ужин должен быть достаточно ранним, за 3,5-4 часа до сна, легким, и составлять не более 20% от общей калорийности рациона. <…> Не менее 60% от общей калорийности рациона должно приходиться на первую половину дня», — приводят слова диетолога.
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Психолог рассказала, как побороть хроническую усталость
Психолог Абравитова: увлечения помогут справиться с хронической усталостью
21 февраля 2025, 23:23

Фото: iStock/PeopleImages

Для того, чтобы справиться с хронической усталостью, нужно уметь делегировать все возможные задачи, пробовать новые виды деятельности, четко разделять работу и отдых и уметь говорить «нет». Об этом рассказала психолог Марианна Абравитова. Также, по ее словам, следует уделять максимум времени своим хобби и увлечениям.
«Занятия, которые приносят вам радость и удовольствие, помогают отвлечься от повседневных забот, снизить уровень стресса и зарядиться позитивной энергией. Когда вы уделяете время своим увлечениям, будь то чтение, рисование, спорт, садоводство или что-то другое, вы погружаетесь в процесс, который приносит удовольствие и помогает вам почувствовать себя живым и полным сил», — пояснила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время стало известно, что на рынке труда наблюдается дефицит IT-специалистов. Как пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на платформу «Консоль», в северной столице 64% работодателей заявляют о нехватке сотрудников. Чаще всего им недостает специалистов уровня Senior и Middle.
«Наибольшую потребность компании испытывают в тестировщиках (48 %). На втором месте по востребованности оказались Backend-разработчики и руководители групп разработки (по 25 %). Замыкают тройку лидеров продакт-менеджеры (21 %). В список наиболее дефицитных специалистов также вошли Frontend-разработчики (19 %) и эксперты по информационной безопасности (18 %)», — отмечает издание.
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