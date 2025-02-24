Врач раскрыла, на какие болезни могут указывать холодные конечности

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Холодные руки и ноги могут быть просто следствием низкой температуры или недостатка физической активности, но иногда это указывает на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Ирина Поляева.
«Сниженный уровень гемоглобина (анемия) в крови также вызывает холодные руки и ноги за счет недостаточного кровоснабжения тканей кислородом. Кроме того, одной из главных причин холодных конечностей является недостаточное кровообращение. Это может происходить из-за сужения сосудов, вызванного, например, атеросклерозом», — рассказала Поляева в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, когда кровь не может беспрепятственно циркулировать к конечностям, они могут быть холодными.
Врач добавила, что холодные конечности могут указывать на гипотиреоз. Однако в этом случае могут наблюдаться и другие симптомы, например, как усталость, увеличение веса и сухость кожи.
Кроме того, холодные ноги и руки могут быть у людей, страдающих диабетом, уточнила Поляева.
При этом врач посоветовала людям, у которых часто проявляется чувство холода в ногах и руках, обратиться к специалисту, чтобы выявить причину. Поляева также порекомендовала делать упражнения для улучшения кровообращения, носить носки и поддерживать комфортную температуру в помещении.
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Элина Позднякова