Врач развеял миф о том, что соль помогает засыпать

02 октября 2026, 21:40

Врач Гольденберг: если постоять на соли перед сном, можно получить инфекцию

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Дерматолог Гэри Гольденберг предупредил об опасности популярного лайфхака с солью, который якобы помогает быстрее заснуть. Об этом специалист рассказал изданию Women's Health.