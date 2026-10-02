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Врач развеял миф о том, что соль помогает засыпать

Врач Гольденберг: если постоять на соли перед сном, можно получить инфекцию
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Дерматолог Гэри Гольденберг предупредил об опасности популярного лайфхака с солью, который якобы помогает быстрее заснуть. Об этом специалист рассказал изданию Women's Health.



В социальных сетях стали распространяться видео с рекомендацией перед сном некоторое время ходить босиком по кристаллам соли. По словам сторонников такого способа, процедура помогает расслабиться и улучшает засыпание.

Гольденберг отметил, что добавление небольшого количества морской соли в ванну действительно может способствовать расслаблению мышц. Однако непосредственный контакт сухих кристаллов с кожей, по его словам, способен привести к нежелательным последствиям.

Дерматолог объяснил, что соль может способствовать потере влаги кожей, из-за чего она становится сухой и склонной к появлению трещин. Кроме того, острые кристаллы способны травмировать кожу и вызвать раздражение, что повышает риск инфекции.

Особенно осторожными следует быть людям с псориазом или экземой. Контакт с солью может спровоцировать раздражение кожи и обострение этих заболеваний.

Никита Кротов

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