Врач объяснил, как слушать музыку в наушниках без вреда для слуха

12 июня 2026, 03:54

Врач Горин: Слушать музыку в наушниках безопасно не более двух часов подряд

Фото: iStock/Pressmaster

При долгом прослушивании музыки в наушниках человек может навредить себе. Следует помнить о правилах безопасного использования гарнитуры, предупредил врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин в беседе с РИА Новости.





По словам специалиста, чтобы не испортить слух, следует соблюдать два главных правила: громкость музыки не должна превышать 60 процентов от максимальной, а непрерывное прослушивание стоит ограничивать двумя часами. После этого обязательно делать паузу не менее 15–30 минут.



