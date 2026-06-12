Врач объяснил, как слушать музыку в наушниках без вреда для слуха
Врач Горин: Слушать музыку в наушниках безопасно не более двух часов подряд
При долгом прослушивании музыки в наушниках человек может навредить себе. Следует помнить о правилах безопасного использования гарнитуры, предупредил врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин в беседе с РИА Новости.
По словам специалиста, чтобы не испортить слух, следует соблюдать два главных правила: громкость музыки не должна превышать 60 процентов от максимальной, а непрерывное прослушивание стоит ограничивать двумя часами. После этого обязательно делать паузу не менее 15–30 минут.
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Перед тем как надеть наушники, нужно убедиться, что уровень звука установлен на минимум, и лишь затем постепенно повышать его до комфортного. Хороший ориентир: если из-за музыки не слышно разговоров окружающих — громкость слишком высокая.
Врач настоятельно советует избегать дешёвых моделей гарнитуры с плохой шумоизоляцией, поскольку в них приходится сильнее прибавлять звук, чтобы перекрыть внешний шум. Это особенно опасно для слуха и может привести к необратимым потерям. При появлении шума или звона в ушах нужно немедленно снизить громкость или прекратить прослушивание. Если боль не проходит и заметно, что стало тяжелее слышать окружающих, необходимо обратиться к отоларингологу.
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