Врач раскрыла привычки, которые приводят к потере слуха

Врач Харина: привычка громко слушать музыку в наушниках очень вредна
Регулярное посещение шумных мероприятий, неправильное использование наушников и привычка не долечивать насморк могут привести к снижению слуха. Об этом предупредила врач-оториноларинголог Дарья Харина.
По ее словам, при громком звуке мышцы натягивают барабанную перепонку, чтобы уменьшить ее колебания. Однако со временем их силы истощаются, и происходит необратимый процесс повреждения волосковых клеток, которые играют ключевую роль в восприятии звуковых сигналов.
«Поэтому привычка дольше часа громко слушать музыку в наушниках очень вредна. Особенно опасно их использование в шумных пространствах — например, метро. В этом случае приходится включать звук на максимум», — отметила Харина в разговоре с Москвой 24.Она посоветовала тем, кто любит ходить на концерты, выбирать места подальше от колонок. А после устраивать день тишины. Кроме того, лор порекомендовала не слушать музыку через один наушник, поскольку это чревато развитием односторонней сенсоневральной тугоухости. Внутриканальный наушник мешает естественной вентиляции слухового прохода, что приводит к размножению в нем грибков и бактерий, добавила Харина.
Эксперт уточнила, что нос и уши взаимосвязаны, поэтому очень важно пролечивать любые лор-заболевания, чтобы не спровоцировать хронические изменения, которые могут привести к снижению слуха.