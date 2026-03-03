Врач раскрыла привычки, которые приводят к потере слуха

03 марта 2026, 17:16

Врач Харина: привычка громко слушать музыку в наушниках очень вредна

Фото: iStock/Михаил Руденко

Регулярное посещение шумных мероприятий, неправильное использование наушников и привычка не долечивать насморк могут привести к снижению слуха. Об этом предупредила врач-оториноларинголог Дарья Харина.





По ее словам, при громком звуке мышцы натягивают барабанную перепонку, чтобы уменьшить ее колебания. Однако со временем их силы истощаются, и происходит необратимый процесс повреждения волосковых клеток, которые играют ключевую роль в восприятии звуковых сигналов.





«Поэтому привычка дольше часа громко слушать музыку в наушниках очень вредна. Особенно опасно их использование в шумных пространствах — например, метро. В этом случае приходится включать звук на максимум», — отметила Харина в разговоре с Москвой 24.