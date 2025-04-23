Врач рассказал, как облегчить симптомы аллергию на пыльцу

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В средней полосе России началось цветение березы. Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, как можно облегчить симптомы аллергии на пыльцу. В этом, по его словам, может помочь уборка — стоит чаще мыть полы и вытирать пыль. Также следует менять одежду по возвращении домой, умываться и мыть голову.
«Если симптомы сильные, не стоит их терпеть — врач назначит антигистаминные препараты, которые помогут уменьшить зуд, отек слизистых оболочек, воспаление. Если симптомы сильно снижают качество жизни, можно рассмотреть АСИТ — специальную терапию, которая постепенно снижает чувствительность организма к аллергену», — поделился врач в беседе с RT.В свою очередь гериатр, терапевт РГНКЦ Пироговского Университета Минздрава РФ Андрей Изюмов рассказал, на что еще важно обратить внимание в весенний период. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru», доктор призвал вакцинироваться от бешенства, столбняка и клещевого энцефалита в данный сезон. Он подчеркнул, что при первом заражении у организма не хватает антител для борьбы с болезнью, что может закончиться печально.
«Чтобы помочь человеку в эту первую встречу с инфекцией ее побороть, мы и делаем прививки. Вакцина содержит ослабленный или убитый патоген, и наш организм на его примере понимает, с какой инфекцией он может столкнуться и как ему действовать», — объяснил Изюмов.Читайте также:
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