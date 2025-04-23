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Врач рассказал, как облегчить симптомы аллергию на пыльцу

Врач Иванов: уборка поможет облегчить симптомы аллергии на пыльцу
Фото: iStock/Three Spots

Фото: iStock/Three Spots

В средней полосе России началось цветение березы. Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, как можно облегчить симптомы аллергии на пыльцу. В этом, по его словам, может помочь уборка — стоит чаще мыть полы и вытирать пыль. Также следует менять одежду по возвращении домой, умываться и мыть голову.
«Если симптомы сильные, не стоит их терпеть — врач назначит антигистаминные препараты, которые помогут уменьшить зуд, отек слизистых оболочек, воспаление. Если симптомы сильно снижают качество жизни, можно рассмотреть АСИТ — специальную терапию, которая постепенно снижает чувствительность организма к аллергену», — поделился врач в беседе с RT.
В свою очередь гериатр, терапевт РГНКЦ Пироговского Университета Минздрава РФ Андрей Изюмов рассказал, на что еще важно обратить внимание в весенний период. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru», доктор призвал вакцинироваться от бешенства, столбняка и клещевого энцефалита в данный сезон. Он подчеркнул, что при первом заражении у организма не хватает антител для борьбы с болезнью, что может закончиться печально.
«Чтобы помочь человеку в эту первую встречу с инфекцией ее побороть, мы и делаем прививки. Вакцина содержит ослабленный или убитый патоген, и наш организм на его примере понимает, с какой инфекцией он может столкнуться и как ему действовать», — объяснил Изюмов.
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Эндокринолог рассказала, когда нужно сдавать анализ на холестерин
Эндокринолог Атаманова: анализ на холестерин нужно сдавать мужчинам после 35 лет
23 апреля 2025, 14:07

Фото: iStock/Rasi Bhadramani

Анализ крови на уровень холестерина нужно обязательно сдавать мужчинам после 35 лет и женщинам после 50 лет, либо при наступлении менопаузы. Об этом заявила диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова. По ее словам, важно исследовать не только общий холестерин, но и на «плохой» и «хороший» отдельно.
«Кроме того, анализы нужно сдавать всем людям младше 40—50 лет, если были родственники, умершие от инфаркта или инсульта в молодом возрасте: мужчины до 55 лет, женщины до 65 лет. Также в любом возрасте, если человек курит, имеет сахарный диабет, ожирение, повышенное артериальное давление», — поделилась врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Александра Разаренова назвала главную проблему людей, страдающих ожирением. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что пациенты с лишним весом так сильно заняты и перегружены решением социальных вопросов, что у них не остается времени на лечение.
«Ожирение — это серьезное заболевание. Его не ставят по весам дома, его не ставят по фото, это заболевание ставят человеку после посещения ряда специалистов — диетолога, эндокринолога, когда ему на основании клинических рекомендаций ставится диагноз. Далее, мы работаем по клиническим рекомендациям, куда входит медикаментозная терапия или в таблетированной, или в инъекционной форме, но в первую очередь требуется модернизация образа жизни», — объяснила доктор.
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Стало известно, дефицит каких витаминов пагубно действует на мозг
Нейропсихолог Колобова: Нехватка витаминов B, Е, D может нарушить работу мозга
23 апреля 2025, 12:42

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Нехватка в организме витаминов B, Е, D, а также магния и железа может привести к нарушению работы мозга. Об этом рассказала клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.
По словам специалиста, для хорошей работы мозга необходимы полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, а их недостаток ухудшает память и повышает уровень депрессии. Кроме того, мозгу необходимы все витамины группы В.

«Без В1 может развиться синдром Вернике-Корсакова, проявляющийся спутанностью сознания и нарушением координации. А В6 необходим для выработки серотонина, дофамина и синтеза ГАМК, который является тормозным нейромедиатором центральной нервной системы. Его недостаток ведет к раздражительности, депрессии и когнитивным нарушениям», — рассказала Колобова в беседе с «Москвой 24».

Она также пояснила, что дефицит витаминов B9 и B12 ухудшает память и повышает риск деменции, а нехватка витамина D может вызывать депрессии и повысить риск развития болезни Альцгеймера.

В свою очередь диетолог Михаил Гинзбург предупредил россиян о вреде соуса из майонеза и кетчупа — «кетчунеза».

«В майонезе могут содержаться жир, уксус, который раздражает слизистую, сахар. Еще больше сахара можно найти в кетчупе. В итоге, замешав «кетчунез», человек получает смесь жира и сахара, которая вредна куда больше, чем отдельно жирный или сладкий продукт», — пояснил Гинзбург в интервью с «Вечерней Москвой».

Так, по его словам, переизбыток жирных кислот и сахара может привести к нарушению обмена веществ, диабету и другим плачевным для здоровья последствиям.

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«Мозг прогрессивно увядает»: Врач назвала неожиданные причины раннего старения
Диетолог Королева: продукты с насыщенными жирами вызывают быстрое старение мозга
23 апреля 2025, 11:08

Фото: iStock/sqback

Старение — биологически естественный процесс организма, но зачастую он наступает слишком рано. С чем это может быть связано?
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» заявила, что процесс старения во многом определяется тем, как люди мыслят и воспроизводят впечатления, которые получают в течение жизни.

«Все зависит от того, как мы дружим, где и кем работаем, развиваемся ли, стагнируем. Процессы старения определяют наш мозг. И безусловно, многое зависит от того, что мы едим: натуральные продукты, богатые по своему составу, комплекс витаминов, минералов, баланс белков, жиров, углеводов — все это положительно сказывается на организме», — сказала эксперт.

По ее словам, за последние несколько лет пищевая среда сильно изменилась, и на стол попадают зачастую те продукты, которые вкусны по восприятию, но абсолютно пусты по питательной ценности.

«Это рафинированные продукты, имеющие в составе много сахара или соли в сочетании с жиром. Именно такие продукты являются наиболее привлекательными для нашего вкуса, потому что повышается уровень дофамина, появляется чувства радости. Мы абстрагируемся от проблем, и нам хочется их есть снова и снова», — объяснила диетолог.

Он добавила, что из-за зависимости возникают проблемы со здоровьем, связанные с увеличением массы тела и старением мозга.

«Мозг начинает прогрессивно стареть, так как не получает из состава рафинированных продуктов те молекулы, которые поддерживают его активную деятельность и обеспечивают гибкость мышления и оптимистичный настрой», — подчеркнула Королева.

Специалист отметила, что необходимо делать выбор в пользу натуральных продуктов, и у каждого «зеленый список» свой, исходя из реакций организма.

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Эндокринолог рассказал об эффективности Оземпика
Эндокринолог Калинчев: популярность Оземпика не говорит о его эффективности
22 апреля 2025, 22:40

Фото: iStock/Prostock-Studio

Популярность Оземпика ничего не говорит о его эффективности, препарат стал известен только благодаря тому, что его стали использовать звезды и состоятельные люди. Об этом заявил врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. По его словам, все дело в вирусном маркетинге и дефиците препарата во время пандемии.
«Препаратов для похудения много, но из-за информации в сети о том, что на нем худеют звезды, стал популярен именно «Оземпик». Когда ко мне обратилась подопечная с вопросом о том, как применить препарат, я обратился в компанию Novo Nordisk, там мне ответили, что они не позиционирую данный препарат для лечения ожирения», — пояснил диетолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного института просвещения Виктория Никитинская рассказала, каким должен быть идеальный завтрак. В беседе с RT эксперт отметила, что по утрам лучше всего есть яйца или творог, чтобы не провоцировать выброс инсулина и насытиться на долгое время.
«Когда мы утром едим каши и углеводы (бутерброды), происходит выброс инсулина в кровь, углеводы расщепляются, сахар в крови быстро падает. В результате через час мы уже снова хотим есть», — поделилась доцент.
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Пульмонолог раскрыл, могут ли легкие восстановиться после вейпинга

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#сахар
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Пульмонолог раскрыл, могут ли легкие восстановиться после вейпинга
Пульмонолог Фаррахов: легкие могут восстановиться после вейпинга
22 апреля 2025, 21:59

Фото: iStock/Igor Ilkov

Легкие действительно могут восстановиться после того, как человек бросит пользоваться вейпами. Об этом заявил врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов.
В беседе с RuNews24.ru он отметил, что после длительного и интенсивного курения легкие могут не вернуться к полностью здоровому состоянию, так как им был нанесен серьёзный вред.
«Тем не менее показано, что после отказа от любых способов курения естественные механизмы восстановления организма активируются уже через несколько недель», — поделился врач.
Фаррахов также добавил, что на эффективность восстановления влияют множество факторов — продолжительность и интенсивность вейпинга, возраст, состояние здоровья и наличие хронических болезней легких.
Для того чтобы восстановить здоровое дыхание, врач посоветовал в первую очередь отказаться от вейпа. Важно употреблять как можно больше жидкости, чтобы разжижать слизь в легких и очищать их.
«Аэробные упражнения (ходьба, плавание, езда на велосипеде) улучшают работу легких, сердца и мышц грудной клетки. Техники, такие как диафрагмальное дыхание и дыхание через сжатые губы, укрепляют дыхательные мышцы и облегчают симптомы. Избегайте загрязнителей. Дым, пыль и агрессивные химические вещества могут раздражать легкие и замедлять восстановление», — пояснил он.
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