«Как в сауне»: в квартирах стало невыносимо душно. Почему дома не остывают даже ночью и как выжить без кондиционера?
Летом квартира быстро превращается в раскаленную коробку. Особенно тяжело в старых домах, где изначально не ставили кондиционеры и не продумывали защиту от перегрева. В хрущевках, сталинках и панельных многоэтажках солнце весь день бьет в окна, крыша нагревается, а стены долго держат тепло. В частных домах ситуация тоже бывает сложной. Верхние этажи и мансарды прогреваются уже к полудню. На южной стороне духота держится до позднего вечера. При этом кондиционер есть далеко не у всех. Кому-то мешает цена, кому-то старая проводка, а кто-то живет в съемном жилье и не может поставить технику. Но снизить температуру дома можно и без дорогого оборудования. Подробнее об этом расскажем в материале «Радио 1».
Почему в старых домах жара ощущается сильнееСтарый жилой фонд плохо переносит летний зной. В таких домах часто стоят большие окна без защиты от солнца. Внутри нет нормальной приточной вентиляции. Крыша и фасад быстро нагреваются. Потом стены отдают накопленное тепло до ночи. Еще одна проблема — планировка. Во многих квартирах окна выходят на одну сторону. Из-за этого сложно устроить сквозное проветривание. На верхних этажах воздух становится тяжелым уже с утра. В частном секторе свои нюансы. Металлическая кровля сильно раскаляется под прямыми лучами. Мансарда нагревается первой. Если на участке мало тени, солнце дополнительно разогревает стены и окна.
Перекройте свет с самого утраПервое правило звучит просто: не пускайте солнце в дом. Многие открывают шторы утром, а потом удивляются, почему к обеду дома нечем дышать. Жара приходит именно через стекло. Если лучи свободно попадают в комнату, мебель, пол и подоконник начинают накапливать тепло. Плотные шторы помогают лучше тонкого тюля. Хорошо работают жалюзи, рулонные занавески и светонепроницаемые ткани. Закрывайте их на солнечной стороне еще утром. Не ждите полудня. В этот момент помещение уже начнет прогреваться. Светлые плотные занавеси подходят лучше темных. Они меньше нагреваются и отражают часть лучей. Если окна выходят на юг или запад, такая защита особенно важна.
Затемните стекла пленкой или временным экраномЕсли плотных штор мало, добавьте отражающую защиту на стекло. Солнцезащитная пленка снижает нагрев и не требует сложного ухода. Она особенно выручает в квартирах под крышей и в комнатах с панорамными окнами. Некоторые используют фольгу. Этот способ тоже помогает, но выглядит грубо и закрывает естественный свет. Лучше крепить ее не прямо на стекло, а на картон или легкий экран. Так вы упростите монтаж и быстрее снимете защиту вечером. Для частного дома полезны наружные решения. Козырек, маркиза, ставни или плотный навес работают даже лучше штор. Они останавливают солнце еще до того, как оно нагреет окно.
Проветривайте жилье в правильное времяМногие открывают окна днем в надежде на свежесть. В сильную жару это почти не помогает. Если на улице воздух горячее, квартира только быстрее нагреется. Днем лучше держать окна закрытыми на солнечной стороне. Настоящее проветривание начинайте ночью и рано утром. В это время воздух снаружи становится прохладнее. Откройте окна в разных комнатах и создайте тягу. Даже 20–30 минут хорошего сквозняка дают заметный эффект. Перед восходом солнца снова закройте проемы и задерните шторы. Так вы сохраните прохладу дольше. В старых домах этот прием особенно важен, потому что стены медленно остывают и так же медленно нагреваются. В частном доме можно усилить результат. Откройте окна на первом этаже и форточки наверху. Теплый воздух поднимется и выйдет наружу. Прохладный поток зайдет снизу.
Добавьте влаги, но не превращайте дом в банюСухой раскаленный воздух переносится тяжелее. Легкое увлажнение помогает пережить жаркий день. Начните с обычной влажной уборки. Протрите полы, подоконники и поверхности прохладной водой. После этого в комнате станет свежее. Хорошо работают мокрые простыни или полотенца. Повесьте их в проеме, рядом с открытым окном или на сушилке. Вода будет испаряться и немного снижать ощущение духоты. Но не переусердствуйте. Если в регионе и так высокая влажность, лишняя сырость даст обратный эффект. Можно слегка распылять воду из пульверизатора на шторы. Ткань начнет охлаждать проходящий воздух. Здесь тоже важна мера. Слишком мокрые материалы пахнут затхлостью и портят микроклимат.
Изолируйте источники тепла внутри квартирыЧасто люди винят только погоду, но часть жары они создают сами. Плита, духовка, чайник и даже обычная лампа заметно повышают температуру. Летом лучше реже готовить днем. Перенесите это на раннее утро или поздний вечер. Закрывайте дверь на кухню, когда что-то варите или жарите. Не включайте духовку без острой необходимости. По возможности используйте мультиварку, микроволновку или холодные блюда. Салаты, окрошка и кисломолочные продукты спасают не только тело, но и дом. Отключайте лишнюю технику. Телевизор, компьютер, игровые приставки и зарядные блоки тоже греют воздух. В небольшом помещении это чувствуется быстро. Если в квартире несколько комнат, не держите открытыми все двери подряд. Отделите самое прохладное помещение и сохраните там комфорт. Так вы получите хотя бы одну зону отдыха.
Охлаждайте комнату вентилятором правильноВентилятор не снижает температуру сам по себе. Он двигает воздух и помогает телу легче переносить зной. Поэтому важно использовать его с умом. Ночью поставьте прибор у окна так, чтобы он загонял свежий поток внутрь. Если есть второй, направьте его в другое окно на выдув. Такой прием ускорит смену воздуха. Днем техника должна работать иначе. Если в комнате уже жарко, направьте поток на себя, а не на улицу. Так вы быстрее почувствуете облегчение. Не садитесь вплотную к лопастям на много часов подряд. От сильного обдува пересыхают слизистые и болит шея. Для более заметного эффекта поставьте перед вентилятором миску со льдом или бутылки с замороженной водой. Воздух пройдет рядом с холодной поверхностью и станет приятнее. Чуда ждать не стоит, но в маленькой комнате этот способ работает.
Используйте лед и холодные предметы без крайностейЛед помогает точечно снизить ощущение жары. Можно поставить емкость с кубиками на стол, возле кровати или перед вентилятором. Подойдут и пластиковые бутылки из морозилки. Они тают медленнее и не дают столько воды. Хороший эффект дает охлажденный текстиль. Уберите наволочку или тонкую простыню в пакет, а затем положите в холодильник на короткое время. Перед сном такая ткань приятно освежает. Не держите вещи в морозилке слишком долго. Ледяная поверхность вызывает резкий дискомфорт.
Что особенно помогает в частном домеВ загородном жилье важно бороться не только с воздухом, но и с нагретыми конструкциями. Если крыша сильно раскаляется, проверьте вентиляцию чердака. Горячий воздух не должен застаиваться под кровлей. Иначе потолок начнет отдавать тепло в комнаты. На южной стороне полезны навесы, плотные шторы снаружи, вьющиеся растения и тень от деревьев. Даже простой козырек над окном снижает перегрев. Двор тоже влияет на температуру. Светлая плитка, щебень и бетон быстро раскаляются. Зелень вокруг дома работает мягче и делает участок комфортнее.
Днем лучше закрывать комнаты на солнечной стороне и переходить туда, где меньше света. Если в доме есть северная спальня, веранда или полуподвальное помещение, используйте их как зону отдыха. На верхнем этаже в жару всегда тяжелее. По возможности проводите там минимум времени до вечера.