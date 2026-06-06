Врач рассказал о влиянии даже малых доз алкоголя на кишечник
Алкоголь даже в небольших количествах может ухудшить самочувствие людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщил гастроэнтеролог Андрей Симаков в разговоре с «Лентой.ру».
По словам медика, безопасных доз алкоголя не существует. Он подчеркнул, что употребление спиртного увеличивает риск развития различных видов рака, таких как рак печени, желудка, пищевода и кишечника.
Симаков отметил, что алкоголь негативно влияет на микрофлору кишечника и значительно усиливает его моторику. Это может привести к обострению симптомов у людей с расстройствами желудочно-кишечного тракта, такими как синдром раздраженного кишечника и функциональная диспепсия. Реакция организма может быть разнообразной: изжога, вздутие живота, боль, диарея, пояснил гастроэнтеролог.
Врач добавил, что степень вреда от алкоголя во многом зависит от частоты его употребления и количества выпитого. Регулярное потребление спиртных напитков оказывает системное воздействие на желудочно-кишечный тракт, предупредил специалист.
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