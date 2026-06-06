Врач рассказал о влиянии даже малых доз алкоголя на кишечник

06 июня 2026, 13:25

Врач Симаков: Употребление небольших доз алкоголя повышает риск рака кишечника

Фото: iStock/cagkansayin

Алкоголь даже в небольших количествах может ухудшить самочувствие людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщил гастроэнтеролог Андрей Симаков в разговоре с «Лентой.ру».