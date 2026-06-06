Достижения.рф

Врач рассказал о влиянии даже малых доз алкоголя на кишечник

Врач Симаков: Употребление небольших доз алкоголя повышает риск рака кишечника
Фото: iStock/cagkansayin

Алкоголь даже в небольших количествах может ухудшить самочувствие людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщил гастроэнтеролог Андрей Симаков в разговоре с «Лентой.ру».



По словам медика, безопасных доз алкоголя не существует. Он подчеркнул, что употребление спиртного увеличивает риск развития различных видов рака, таких как рак печени, желудка, пищевода и кишечника.

Симаков отметил, что алкоголь негативно влияет на микрофлору кишечника и значительно усиливает его моторику. Это может привести к обострению симптомов у людей с расстройствами желудочно-кишечного тракта, такими как синдром раздраженного кишечника и функциональная диспепсия. Реакция организма может быть разнообразной: изжога, вздутие живота, боль, диарея, пояснил гастроэнтеролог.

Врач добавил, что степень вреда от алкоголя во многом зависит от частоты его употребления и количества выпитого. Регулярное потребление спиртных напитков оказывает системное воздействие на желудочно-кишечный тракт, предупредил специалист.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0