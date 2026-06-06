Врач рассказал, как уменьшить храп в домашних условиях
Сон на боку может помочь уменьшить храп. Об этом сообщил РИА Новости врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин.
Существует несколько способов уменьшить храп в домашних условиях. Один из них — перемена позы для сна. Чаще всего храп возникает, когда человек спит на спине, поскольку язык и мягкое нёбо могут западать и частично блокировать дыхательные пути. Чтобы уменьшить храп, попробуйте спать на боку. Для этого можно пришить к ночной рубашке или майке маленький резиновый шарик. Когда вы ляжете на спину, шарик будет создавать дискомфорт, и вы автоматически перевернётесь на бок. По словам врача, это часто помогает значительно снизить храп.
Кроме того, Горин рекомендует обратить внимание на вес. Избыточная масса тела способствует накоплению жировой ткани вокруг шеи, что сужает дыхательные пути и может усиливать храп. Стоит избегать употребления алкоголя и седативных препаратов за три-четыре часа до сна. Эти вещества расслабляют мышцы горла, что увеличивает интенсивность храпа и длительность остановок дыхания во время сна.
Также оториноларинголог советует выполнять специальные упражнения для мышц горла. Эти упражнения направлены на укрепление мышц мягкого нёба и горла, что может снизить вибрацию тканей и уменьшить храп.
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