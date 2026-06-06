Врач рассказал, как уменьшить храп в домашних условиях

06 июня 2026, 09:46

Врач Горин: сон на боку может помочь уменьшить храп

Фото: iStock/AntonioGuillem

Сон на боку может помочь уменьшить храп. Об этом сообщил РИА Новости врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин.