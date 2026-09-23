Россиян предупредили о риске сердечного приступа при просмотре ужастиков
Врач Кондрахин: фильмы ужасов нарушают работу сердца
Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, кто рискует получить сердечный приступ во время просмотра фильмов ужасов.
Как сообщил специалист «Вечерней Москве», в особой группе риска — люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, а также гиперчувствительные и эмоциональные личности.
«Просмотр ужасов в угнетающей обстановке провоцирует мощный выброс адреналина, норадреналина и кортизола, которые нарушают работу сердца. Если в подобном состоянии человек находится длительное время, нарушается функция коронарных артерий и возникает спазм, из-за которого человеку становится трудно дышать», — пояснил врач.Кондрахин добавил, что помимо этого человек чувствует боль и жжение в груди, головокружение, тошноту и повышенное потоотделение. Чтобы избежать приступа, нужно прекратить просмотр.
По словам терапевта, если приступ уже случился, следует вызвать скорую — человека госпитализируют и проведут необходимое лечение. Просмотр ужасов может спровоцировать панические атаки, тревогу, боязнь темноты, обострение расстройств психики и даже летальный исход.