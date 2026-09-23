Россиян предупредили о риске сердечного приступа при просмотре ужастиков

23 сентября 2026, 14:21

Врач Кондрахин: фильмы ужасов нарушают работу сердца

Фото: Istock/erikreis

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, кто рискует получить сердечный приступ во время просмотра фильмов ужасов.





Как сообщил специалист «Вечерней Москве», в особой группе риска — люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, а также гиперчувствительные и эмоциональные личности.

«Просмотр ужасов в угнетающей обстановке провоцирует мощный выброс адреналина, норадреналина и кортизола, которые нарушают работу сердца. Если в подобном состоянии человек находится длительное время, нарушается функция коронарных артерий и возникает спазм, из-за которого человеку становится трудно дышать», — пояснил врач.