«Внутри вас тлеет огонь»: Врач раскрыла, что на самом деле ускоряет старение

27 сентября 2026, 08:14

Врач Шиндряева: постоянный стресс и дефицит сна запускают скрытое воспаление

Фото: Istock/Prostock-Studio

Врач Наталья Шиндряева рассказала о скрытом воспалении, которое ускоряет старение. В медицине этот процесс носит название inflammaging, или тихое воспаление.





В беседе с RT эксперт сравнила такое «старение» с крошечным огоньком, который тлеет внутри организма.



Наталья пояснила, что при обычной простуде организм поднимает тревогу, а при тихом воспалении человек чувствует себя отлично, хотя иммунитет долго остаётся в фоновом режиме тревоги. Шиндряева заявила, что этот процесс повреждает стенки сосудов, истощает ткани и ускоряет их износ.

«Главная причина возникновения такого состояния кроется в современном образе жизни: постоянный стресс, избыток переработанной пищи и быстрых углеводов в рационе, дефицит сна и хроническая усталость заставляют иммунитет давать сбой, вырабатывая воспалительные белки там, где их быть не должно», — подчеркнула она.