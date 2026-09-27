«Внутри вас тлеет огонь»: Врач раскрыла, что на самом деле ускоряет старение
Врач Шиндряева: постоянный стресс и дефицит сна запускают скрытое воспаление
Врач Наталья Шиндряева рассказала о скрытом воспалении, которое ускоряет старение. В медицине этот процесс носит название inflammaging, или тихое воспаление.
В беседе с RT эксперт сравнила такое «старение» с крошечным огоньком, который тлеет внутри организма.
Наталья пояснила, что при обычной простуде организм поднимает тревогу, а при тихом воспалении человек чувствует себя отлично, хотя иммунитет долго остаётся в фоновом режиме тревоги. Шиндряева заявила, что этот процесс повреждает стенки сосудов, истощает ткани и ускоряет их износ.
«Главная причина возникновения такого состояния кроется в современном образе жизни: постоянный стресс, избыток переработанной пищи и быстрых углеводов в рационе, дефицит сна и хроническая усталость заставляют иммунитет давать сбой, вырабатывая воспалительные белки там, где их быть не должно», — подчеркнула она.Врач отметила, что скрытое воспаление запускает самые опасные болезни — от атеросклероза до метаболических нарушений.