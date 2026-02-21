Малышева пристыдила ответившую на вопрос о поносе женщину

21 февраля 2026, 14:43

Малышева пристыдила женщину, принимающую уголь при диарее

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Телеведущая Елена Малышева пристыдила гостью программы «Жить здорово!» после ее ответа на вопрос о методах лечения диареи. Выпуск доступен на сайте Первого канала.





В эфире обсуждалась борьба с желудочно-кишечной инфекцией. У женщины, перенесшей это заболевание, спросили, как она справлялась с рвотой и жидким стулом. Участница передачи ответила, что в таких случаях обычно принимает активированный уголь.



Врач эмоционально отреагировала на этот ответ, отметив, что не понимает, откуда люди берут такие советы. По ее словам, уголь только усиливает раздражение и без того воспаленного кишечника, и принимать его при поносе бессмысленно.

«Кишечник и так раздражен, у вас понос, а вы ему уголька еще поддали. Но уголь — это и есть уголь», — объяснила Малышева.