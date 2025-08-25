Врач рассказала, как поддержать иммунитет в преддверии осени
Здоровый образ жизни является лучшей профилактикой сезонных болезней. Об этом рассказала врач Екатерина Дмитренко.
По словам специалиста, ключевым фактором, влияющим на иммунитет, является сон, во время которого организм восстанавливается и укрепляет защитные механизмы. При недостатке сна повышается уязвимость к инфекциям. Спать нужно минимум семь часов в сутки, уточнила Дмитренко.
Кроме того, на иммунитет положительно влияет витамины D и С, регулярная физическая активность, сауна и минералы.
«Поддержание иммунной системы — это комплекс мероприятий. Правильный сон, движение, питание, регулярное пребывание на солнце, а также внимание к традиционным и современным методам помогут сохранить здоровье и повысить защитные силы организма», — пояснила Дмитренко в беседе с RuNews24.ru.
Она посоветовала комплексно подходить к своему организму и вести здоровый образ жизни, который является лучшей профилактикой болезней.