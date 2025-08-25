Достижения.рф

Врач рассказала, как поддержать иммунитет в преддверии осени

Врач Дмитренко: Поддерживать иммунитет необходимо комплексно
Фото: iStock/BikejBarakus

Здоровый образ жизни является лучшей профилактикой сезонных болезней. Об этом рассказала врач Екатерина Дмитренко.



По словам специалиста, ключевым фактором, влияющим на иммунитет, является сон, во время которого организм восстанавливается и укрепляет защитные механизмы. При недостатке сна повышается уязвимость к инфекциям. Спать нужно минимум семь часов в сутки, уточнила Дмитренко.

Кроме того, на иммунитет положительно влияет витамины D и С, регулярная физическая активность, сауна и минералы.

«Поддержание иммунной системы — это комплекс мероприятий. Правильный сон, движение, питание, регулярное пребывание на солнце, а также внимание к традиционным и современным методам помогут сохранить здоровье и повысить защитные силы организма», — пояснила Дмитренко в беседе с RuNews24.ru.

Она посоветовала комплексно подходить к своему организму и вести здоровый образ жизни, который является лучшей профилактикой болезней.
Элина Позднякова

