Врач рассказала, как поддержать иммунитет в преддверии осени

25 августа 2025, 15:20

Врач Дмитренко: Поддерживать иммунитет необходимо комплексно

Фото: iStock/BikejBarakus

Здоровый образ жизни является лучшей профилактикой сезонных болезней. Об этом рассказала врач Екатерина Дмитренко.





По словам специалиста, ключевым фактором, влияющим на иммунитет, является сон, во время которого организм восстанавливается и укрепляет защитные механизмы. При недостатке сна повышается уязвимость к инфекциям. Спать нужно минимум семь часов в сутки, уточнила Дмитренко.



Кроме того, на иммунитет положительно влияет витамины D и С, регулярная физическая активность, сауна и минералы.





«Поддержание иммунной системы — это комплекс мероприятий. Правильный сон, движение, питание, регулярное пребывание на солнце, а также внимание к традиционным и современным методам помогут сохранить здоровье и повысить защитные силы организма», — пояснила Дмитренко в беседе с RuNews24.ru.