Врач рассказала, как правильно использовать солнцезащитные средства

Косметолог Михайлова: SPF нужно использовать ежедневно

Солнцезащитные средства необходимо использовать ежедневно, поскольку солнечные лучи проникают даже через стекла автомобиля. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова.





По ее словам, люди часто используют SPF только во время отдыха или наносят недостаточно и редко. Для городских улиц эксперт посоветовала выбирать средства с SPF не ниже 30, а в солнечные дни — SPF 50+. При этом на море необходимо использовать водостойкие формулы с высоким уровнем защиты.





«Качественное солнцезащитное средство должно обеспечивать защиту как от UVA-, так и от UVB-лучей, а также содержать антиоксиданты и компоненты, препятствующие фотостарению. Среди наиболее эффективных являются ниацинамид, витамин С, феруловая кислота и витамин Е», — отметила Михайлова в разговоре с «Известиями».

«Прежде всего, можно попытаться поменять свой ежедневный уход, проследить, после чего эта чувствительность вся развивается, какие провоцирующие факторы есть, и попытаться их исключить. Если не удаётся собственными силами справиться, то лучше действительно обратиться к врачу, чтобы он подобрал наружный уход», — уточнила эксперт.