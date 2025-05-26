Врач рассказала, как выявить у ребёнка перегрев

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Родителям следует помнить, что в жаркую погоду для детей представляют особую опасность тепловые или солнечные удары. Об этом предупредила педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина.
По словам специалиста, тепловой удар происходит в результате перегрева тела, а солнечный — из-за воздействия солнечных лучей на голову.
Она подчеркнула, что больше всего перегревы грозят младенцам. Врач посоветовала не выходить с ребенком гулять с 11:00 до 16:00 и добавила, что детям до трех лет лучше находиться в тени. Также обязательно надевать головной убор, легкую одежду и регулярно пить. При этом ребёнка ни в коем случае нельзя оставлять в машине, даже если она припаркована не на солнце.
В свою очередь автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с RT дал несколько советов, как комфортнее довезти ребёнка в автомобиле на море.
Эксперт отметил, что трасса в сторону южного направления обладает всей необходимой инфраструктурой, и там есть где остановиться, чтобы отдохнуть, пройтись и даже поиграть.
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«Первые признаки перегрева — это сонливость, капризность, вялость. У более взрослых детей могут появиться жалобы на головную боль, сухость во рту, общее недомогание. Если вовремя не принять меры, температура тела может подняться до 40–41 градусов, на фоне чего возможны судороги и потеря сознания», — предупредила Татаркина в разговоре с «Газетой.Ru».
Она подчеркнула, что больше всего перегревы грозят младенцам. Врач посоветовала не выходить с ребенком гулять с 11:00 до 16:00 и добавила, что детям до трех лет лучше находиться в тени. Также обязательно надевать головной убор, легкую одежду и регулярно пить. При этом ребёнка ни в коем случае нельзя оставлять в машине, даже если она припаркована не на солнце.
В свою очередь автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с RT дал несколько советов, как комфортнее довезти ребёнка в автомобиле на море.
«При путешествии на дальние расстояния нужно останавливаться каждые два-три часа. Малолетний ребёнок сможет побегать, походить, нивелировать последствия долгой езды в кресле», — рассказал Шкуматов.
Эксперт отметил, что трасса в сторону южного направления обладает всей необходимой инфраструктурой, и там есть где остановиться, чтобы отдохнуть, пройтись и даже поиграть.
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Элина Позднякова