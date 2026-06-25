Врач рассказала, как защитить детей от инфекций в экзотических странах
Вакцинация за месяц до поездки в экзотические страны защитит ребенка от опасных инфекций. Об этом заявила врач-инфекционист Рийханех Шахрияри.
По ее словам, которые приводит NEWS.ru, основные пути заражения — укусы комаров и употребление загрязненной воды или продуктов.
Специалист посоветовала за четыре-шесть недель до поездки привиться от желтой лихорадки, гепатита А и брюшного тифа. Пить следует только бутилированную воду, проверяя герметичность упаковки. Также необходимо отказаться от льда в напитках, а фрукты и овощи мыть самостоятельно. Уличной еды стоит вовсе избегать.
Врач также напомнила о важности репеллентов: для детей старше трех лет подходят средства с DEET до 10–15%, для младших возрастов — только физические барьеры. Защита нужна в любое время суток, так как комары — переносчики лихорадки Денге — активны днем, а малярийные — в сумерках. При укусе место необходимо быстро обработать антигистаминным кремом.
Врач рекомендовала родителям не брать детей до пяти лет в поездки в страны с высоким риском малярии. Если путешествие уже запланировано, нужно проконсультироваться с инфекционистом. Он подберет химиопрофилактику строго по весу ребенка. Прием препаратов обычно начинается за неделю до выезда и продолжается еще месяц после возвращения.
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