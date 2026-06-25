Врач рассказала, как защитить детей от инфекций в экзотических странах

25 июня 2026, 16:37

Врач Шахрияри: вакцинация защитит ребенка от инфекций в экзотических странах

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Вакцинация за месяц до поездки в экзотические страны защитит ребенка от опасных инфекций. Об этом заявила врач-инфекционист Рийханех Шахрияри.