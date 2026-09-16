Врач рассказала, какие препараты обязательно должны быть в офисной аптечке

16 сентября 2026, 19:02

Иммунолог Ярцева: в офисной аптечке должны быть жаропонижающие и нашатырь

Фото: iStock/AlexRaths

В офисной аптечке должны находиться салфетки с нашатырем, антигистаминные и успокоительные средства, а также жаропонижающие и обезболивающие на основе парацетамола или ибупрофена. Такой совет дала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.





В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что у сотрудников может заболеть голова на фоне стресса или усталости, а также повыситься температура. Для этих целей стоит иметь в аптечке градусник. Не помешают бинты, ватные диски, антисептик.





«Кроме того, в офисе необходимо держать тонометр и препараты с действующим веществом моксонидин или каптоприл на случай, если у кого-то из сотрудников резко подскочит давление», — добавила Ярцева.